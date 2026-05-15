Тимофей Рудовский будет выступать за Питтсбург в следующем сезоне NCAA

Тимофей Рудовский сменил студенческую баскетбольную программу.

21-летний форвард Тимофей Рудовский будет выступать за Питтсбург в своем втором сезоне в NCAA.

В дебютном чемпионате снайпер набирал 12,9 очка, 4,6 подбора 1,8 передачи и 1 перехват в среднем, реализуя 36,5% трехочковых бросков. Россиянин был лучшим «скорером» Брайанта и третьим среди новичков конференции America East, войдя в символическую сборную новичков.