19-летний литовец Мантас Лауренчикас из «Монако» будет выступать в NCAA за Техас в следующем сезоне

Мантас Лауренчикас переедет в США.

19-летний литовский разыгрывающий Мантас Лауренчикас будет выступать в NCAA . Защитник отыграл нынешний сезон в системе «Монако », выступая в основном за молодежный состав U21.

Под конец сезона Лауренчикас провел 2 матча со взрослым составом в чемпионате Франции. До этого игрок провел 3 года в «Жальгирисе», отыграв 3 матча с основной командой (в чемпионате-2024/25).

В «Монако»-U21 защитник набирал 13 очков, 5 подборов и 4,4 передачи за 27,3 минут в молодежном чемпионате Франции.

Литовец будет играть за Техас на студенческом уровне.