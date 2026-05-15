  • 19-летний литовец Мантас Лауренчикас из «Монако» будет выступать в NCAA за Техас в следующем сезоне
Мантас Лауренчикас переедет в США.

19-летний литовский разыгрывающий Мантас Лауренчикас будет выступать в NCAA. Защитник отыграл нынешний сезон в системе «Монако», выступая в основном за молодежный состав U21.

Под конец сезона Лауренчикас провел 2 матча со взрослым составом в чемпионате Франции. До этого игрок провел 3 года в «Жальгирисе», отыграв 3 матча с основной командой (в чемпионате-2024/25).

В «Монако»-U21 защитник набирал 13 очков, 5 подборов и 4,4 передачи за 27,3 минут в молодежном чемпионате Франции.

Литовец будет играть за Техас на студенческом уровне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети эксперта по драфту Джонатана Гивони
