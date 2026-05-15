Эргин Атаман – Оферу Яннаю: «У тебя бюджет в 75 миллионов, но даже с сотней ты не будешь на моем уровне»
Эргин Атаман прокомментировал выпад Офера Янная.
Владелец «Хапоэля Тель-Авив» Офер Яннай уколол главного тренера «Панатинаикоса» Эргина Атамана в соцсетях после поражения от «Валенсии», заявив, что его игрокам «казалось, что у них нет тренера».
Атаман ответил тирадой во время пресс-конференции.
«Я видел это. Не знаю его имени, потому что встретился с ним в первый раз в этом сезоне. Это его первый год на уровне Евролиги, а я тут уже 25 лет. У меня три титула и 5 «Финалов четырех». Ему надо закрыть рот и говорить со своей командой, игроками и тренерами. Никакого права говорить обо мне.
Слышал, что у тебя бюджет в 75 миллионов на следующий год. Но с таким менталитетом даже сотни не хватит, чтобы выйти на мой уровень», – заявил турецкий специалист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Eurohoops
Турок по факту раскидал
Судя по поведению еврея, он недолго сможет рулить нормально. Неадекват полнейший. Сам сезон удачно шедший разбил. Ну а Атаман чемпион во всем этом. Теперь его не угомонить)
