Счета «Ники» заморожены налоговыми органами из-за задолженности в 14,8 миллиона рублей
У «Ники» критическое финансовое состояние.
«Ника» заняла четвертое место в прошедшем женском чемпионате России, однако теперь рассталась со своими лидерами, включая Раису Мусину, Татьяну Видмер и Анастасию Логунову, и находится в критическом состоянии.
Налоговые органы закрыли счета организации из-за долгов перед бюджетом в размере 14,8 миллиона рублей. В конце апреля начались увольнения сотрудников, у клуба есть задолженности по зарплате перед персоналом.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: БНК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем