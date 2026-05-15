Счета «Ники» заморожены налоговыми органами из-за задолженности в 14,8 миллиона рублей

У «Ники» критическое финансовое состояние.

«Ника » заняла четвертое место в прошедшем женском чемпионате России, однако теперь рассталась со своими лидерами, включая Раису Мусину , Татьяну Видмер и Анастасию Логунову, и находится в критическом состоянии.

Налоговые органы закрыли счета организации из-за долгов перед бюджетом в размере 14,8 миллиона рублей. В конце апреля начались увольнения сотрудников, у клуба есть задолженности по зарплате перед персоналом.