«Динамо» из Владивостока пока не предоставило все документы для дальнейшего рассмотрения заявки Лигой ВТБ

Рассмотрение заявки «Динамо» в Единую лигу ВТБ под вопросом .

«Динамо» из Владивостока не предоставило полный комплект документов, необходимых для дальнейшего рассмотрения заявки на вступление в Единую лигу ВТБ. 

«В настоящий момент на рассмотрении Лиги ВТБ находятся две заявки от новых клубов. Казахстанская «Астана» уже прислала в Лигу все необходимые документы, и ее заявка будет рассмотрена на Совете Лиги в июне.

В то же время «Динамо» из Владивостока пока не предоставило полный комплект документов, необходимых для дальнейшего рассмотрения заявки», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ТАСС
logoЕдиная лига ВТБ
суперлига Россия
Динамо-Владивосток
Нужно 12 команд для дальнейшего разделения на 6-ки.
Сандлер, не подведи!
