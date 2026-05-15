«Динамо» из Владивостока пока не предоставило все документы для дальнейшего рассмотрения заявки Лигой ВТБ

Рассмотрение заявки «Динамо» в Единую лигу ВТБ под вопросом .

«Динамо » из Владивостока не предоставило полный комплект документов, необходимых для дальнейшего рассмотрения заявки на вступление в Единую лигу ВТБ.

«В настоящий момент на рассмотрении Лиги ВТБ находятся две заявки от новых клубов. Казахстанская «Астана» уже прислала в Лигу все необходимые документы, и ее заявка будет рассмотрена на Совете Лиги в июне.

В то же время «Динамо» из Владивостока пока не предоставило полный комплект документов, необходимых для дальнейшего рассмотрения заявки», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Единой лиги ВТБ.