Участие Терренса Шэннона в шестой игре со «Сперс» «под вопросом» из-за ушиба головы
Терренс Шэннон может пропустить игру с «Сан-Антонио».
Участие форварда «Миннесоты» Терренса Шэннон в игре со «Сперс» «под вопросом». Клуб сообщил об ушибе головы у баскетболиста.
Шэннон стал важным игроком ротации «Тимбервулвз» в нынешнем плей-офф, набирая 10,6 очка, 2,6 подбора и 1,4 передачи за 22,6 минуты в среднем.
Шестая встреча серии пройдет в Миннеаполисе при счете 3-2 в пользу «Сан-Антонио».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Timberwolves PR
Тренировались контрить локти Вембаньямы, но что то пошло не так?
А это не движение мяча в сторону кольца? Я его разыгрывающим и не называл. Но он частично восполнить потерю Довиченцо.
