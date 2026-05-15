Участие Терренса Шэннона в шестой игре со «Сперс» «под вопросом» из-за ушиба головы

Терренс Шэннон может пропустить игру с «Сан-Антонио».

Участие форварда «Миннесоты» Терренса Шэннон в игре со «Сперс» «под вопросом». Клуб сообщил об ушибе головы у баскетболиста.

Шэннон стал важным игроком ротации «Тимбервулвз» в нынешнем плей-офф, набирая 10,6 очка, 2,6 подбора и 1,4 передачи за 22,6 минуты в среднем.

Шестая встреча серии пройдет в Миннеаполисе при счете 3-2 в пользу «Сан-Антонио».