Джален Рейнольдс должен сыграть в 3-м матче серии против «Зенита»
Травма Джалена Рейнольдса оказалась не такой серьезной.
Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс получил травму правой ноги после неудачного приземления во второй игре с «Зенитом», но отыграл 28,8 минуты, набрав 24 очка и 7 подборов.
Президент Евгений Богачев прокомментировал его статус: «С ним все в порядке. Он избежал серьезной травмы. Должен сыграть [в третьей и четвертой игре]».
Счет в серии после матчей в Казани – 1-1.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент», канал в Telegram
Подозрительно. Возможно дед врёт.
