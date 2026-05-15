Джален Рейнольдс должен сыграть в 3-м матче серии против «Зенита»

Травма Джалена Рейнольдса оказалась не такой серьезной.

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс получил травму правой ноги после неудачного приземления во второй игре с «Зенитом », но отыграл 28,8 минуты, набрав 24 очка и 7 подборов.

Президент Евгений Богачев прокомментировал его статус: «С ним все в порядке. Он избежал серьезной травмы. Должен сыграть [в третьей и четвертой игре]».

Счет в серии после матчей в Казани – 1-1.