Майк Браун: «О Джи Ануноби участвовал во всем, что мы делали на тренировке»
Майк Браун подтвердил восстановление О Джи Ануноби.
Форвард «Никс» О Джи Ануноби пропустил последние матчи серии с «Филадельфией» из-за растяжения задней поверхности правого бедра. Сообщается, что баскетболист должен вернуться в состав к началу следующей серии.
Главный тренер Майк Браун подтвердил прогресс в его состоянии и участие в играх 5 на 5.
«Участвовал во всем, что мы делали на тренировке», – поделился тренер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Стефана Бонди
