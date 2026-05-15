Майк Браун: «О Джи Ануноби участвовал во всем, что мы делали на тренировке»

Майк Браун подтвердил восстановление О Джи Ануноби.

Форвард «Никс» О Джи Ануноби пропустил последние матчи серии с «Филадельфией» из-за растяжения задней поверхности правого бедра. Сообщается, что баскетболист должен вернуться в состав к началу следующей серии.

Главный тренер Майк Браун подтвердил прогресс в его состоянии и участие в играх 5 на 5.

«Участвовал во всем, что мы делали на тренировке», – поделился тренер.