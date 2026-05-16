  • Женская НБА. 45 очков Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» справиться с «Коннектикутом», 32 очка Кейтлин Кларк не спасли «Индиану» от проигрыша «Вашингтону» после овертайма и другие результаты
16 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли четыре матча.

Действующий чемпион «Лас-Вегас» справился с «Коннектикутом» благодаря 45 очкам центровой Эйжи Уилсон (15 из 18 с игры, 2 из 2 трехочковых, 13 из 13 штрафных).

«Индиана» проиграла «Вашингтону» после овертайма, несмотря на 32 очка защитницы Кейтлин Кларк (10 из 28 с игры, 7 из 17 из-за дуги, 5 из 5 с линии).

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Лас-Вегас – 94:101 (20:28, 24:26, 27:25, 23:22)

КОННЕКТИКУТ: Ван Лит (17), Риверс (14 + 7 передач), Берк (11), Морроу (10 + 10 подборов).

ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (45), Картер (18), Янг (13 + 6 подборов + 6 передач), Грэй (12 + 7 подборов + 10 передач).

16 мая. 2.30

Индиана – Вашингтон – 102:104 ОТ (28:21, 9:20, 21:26, 31:22, 13:15)

ИНДИАНА: Кларк (32 + 8 передач), Митчелл (24), Биллингс (10 + 9 подборов + 3 перехвата).

ВАШИНГТОН: Ситрон (30 + 6 подборов), Ириафен (25 + 12 подборов), Остин (19 + 9 подборов + 3 блок-шота), Макмэн (13 + 5 подборов).

16 мая. 2.30

Лос-Анджелес – Торонто – 99:95 (28:17, 18:21, 28:25, 25:32)

ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Плам (27 + 9 передач), Огвумике (20 + 5 подборов), Хэмби (19 + 7 подборов), Баррелл (13 + 5 подборов).

ТОРОНТО: Сайкс (27 + 7 передач + 4 перехвата), Юшкайте (16), Сабалли (14 + 9 подборов), Райс (11).

16 мая. 5.00

Финикс – Чикаго – 91:83 (23:17, 22:18, 24:24, 22:24)

ФИНИКС: Ногич (27), Коппер (17 + 5 подборов), Томас (17 + 11 подборов + 6 передач), Мэк (10 + 6 подборов).

ЧИКАГО: Джексон (29 + 6 подборов + 3 блок-шота), Хакес (13), Кулибали (8), Кардосо (7 + 8 подборов).

16 мая. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
