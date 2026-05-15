Генменеджер «Фенербахче»: «8-й «Финал четырех» Евролиги за 11 лет, мы первопроходцы турецкого спорта»

Дерья Янниер высоко оценивает успехи «Фенербахче».

Действующий чемпион Евролиги «Фенербахче» снова прошел в «Финал четырех», обыграв «Жальгирис» в 1/4 плей-офф.

Генменеджер Дерья Янниер – лучший руководитель Евролиги-2025 – прокомментировал достижения клуба.

«Мы в «Финале четырех» три года подряд. Это 8-й выход в эту стадию за последние 11 лет. Четкий признак того, что баскетбольный «Фенербахче» является первопроходцем в турецком спорте.

Мне очень хочется, чтобы этот успех не воспринимали обыденно. Это особенное достижение. У нас было очень сложное расписание, тяжелый сезон. За пределами страны мы получили очень позитивный отклик, надеюсь, что масштаб понимают и у нас дома. Как и всегда, мы постараемся победить», – заключил специалист.