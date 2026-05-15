Шарунас Ясикявичюс о «Финале четырех»: «Олимпиакос» – явный фаворит, но мы можем победить кого угодно»

«Фенербахче» прокомментировал ожидания от полуфинала Евролиги.

«Фенербахче » вышел в «Финал четырех» Евролиги, где встретится с «Олимпиакосом », закончившим «регулярку» на 1-м месте.

«Мы очень рады вернуться в «Финал четырех». Серьезно относимся к этому достижению, стараемся максимально подготовиться. Посмотрим, получится ли у нас показать себя.

В каждом сезоне приходится оценивать игры по-разному. В этот раз у нас новая команда. Мы пытались нащупать свой путь в этом походе и постепенно добились успеха. Мы вошли в плей-офф цельной командой и неплохо справились на этом этапе.

Нам предстоит встреча с лидерами Евролиги. Они явные фавориты. Но если мы выйдем в нужных физических и психологических кондициях, будем готовы победить кого угодно», – заявил главный тренер Шарунас Ясикявичюс .