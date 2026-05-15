38-летний защитник «Реала» Серхио Юль получил медаль Мадрида за спортивные достижения

Мадрид признал заслуги Серхио Юля.

38-летний защитник Серхио Юль выступает за «Реал» с 2007 года. Среди его многочисленных наград – 3 титула Евролиги и 9 титулов чемпионата Испании. Юль – чемпион мира-2018 и трижды чемпион Евробаскета.

Город наградил баскетболиста медалью Мадрида за заслуги в спорте.

«Мы признаем баскетбольную легенду. 20 сезонов в «Реале», игрок с самым большим количеством матчей, трехочковых, самое большое количество передач в истории клуба, более 25 титулов.

Центральная опора лучше эпохи сборной. Его карьеру определяет незыблемость. Соревновательный дух и смелость в решающие моменты. Когда остальные колеблются, Юль делает шаг вперед, демонстрируя лидерство, которым обладают только величайшие», – прокомментировал награду мэр города.

В церемонии поучаствовал Флорентино Перес.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Реала»
