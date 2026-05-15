Александрос Самодуров может присоединиться к Неоклису Авдаласу в Северной Каролине
Александрос Самодуров оценивает варианты ближайшего будущего.
21-летний центровой Александрос Самодуров выставил свою кандидатуру на драфт-2026 НБА, но все еще рассматривает альтернативные возможности в NCAA. По сообщению источников, он может присоединиться к соотечественнику Неоклису Авдаласу. Защитник в апреле перешел в программу университета Северной Каролины под руководством Майкла Мэлоуна.
Самодуров набирал 2,6 очка и 0,7 подбора за 6,2 минуты в среднем за «Панатиниакос» в прошедшем сезоне Евролиги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Фрэна Фрашиллы
