24-летний защитник «Жальгириса» Мантас Рубштавичюс будет играть за Оберн в NCAA

Мантас Рубштавичюс переберется в США.

24-летний Мантас Рубштавичюс (198 см) перейдет на студенческий уровень. Защитник «Жальгириса» будет выступать за Оберн в NCAA.

Рубштавичюс набирал 1,9 очка, за 4,3 минуты в среднем в Евролиге.

В сезоне-2024/25 на счету защитника 12,4 очка, 2,6 подбора, 1,6 передачи и 1,3 перехвата за 25,3 минуты в среднем в Еврокубке за «Литкабелис».