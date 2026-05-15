«Барселона» подтвердила четкое намерение продолжить сотрудничество с Хавьером Паскуалем, клуб отрицает встречи с другими тренерами

Хавьер Паскуаль – единственный вариант «Барселоны» на следующий год.

«Барселона» отреагировала на слухи о переговорах с Ибоном Наварро из «Уникахи» в качестве запасного варианта на роль главного тренера. Клуб заявил о твердом намерении продолжить работу с Хавьером Паскуалем, который завершил первый сезон в Испании после ухода из «Зенита».

«Барселона» хочет пояснить, с учетом информации в прессе, что видит Паскуаля единственным возможным вариантом во главе совместного проекта.

Клуб категорически отрицает встречи с какими-либо другими тренерами по поводу ближайшего будущего», – сообщается в официальном пресс-релизе.