«Барселона» подтвердила четкое намерение продолжить сотрудничество с Хавьером Паскуалем, клуб отрицает встречи с другими тренерами
Хавьер Паскуаль – единственный вариант «Барселоны» на следующий год.
«Барселона» отреагировала на слухи о переговорах с Ибоном Наварро из «Уникахи» в качестве запасного варианта на роль главного тренера. Клуб заявил о твердом намерении продолжить работу с Хавьером Паскуалем, который завершил первый сезон в Испании после ухода из «Зенита».
«Барселона» хочет пояснить, с учетом информации в прессе, что видит Паскуаля единственным возможным вариантом во главе совместного проекта.
Клуб категорически отрицает встречи с какими-либо другими тренерами по поводу ближайшего будущего», – сообщается в официальном пресс-релизе.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Барселоны»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Что сказать, помянем команду
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем