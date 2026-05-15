«Бавария» интересуется Дуэйном Вашингтоном

Дуэйн Вашингтон может перебраться в Германию.

По сообщению Meridian Sport, защитником Дуэйном Вашингтоном (26 лет, 191 см) интересуется «Бавария ».

Ранее сообщалось, что баскетболист, скорее всего, расстанется с «Партизаном ».

Вашингтон набирал 14,9 очка, 2,5 передачи и 1,5 подбора за 21,9 минуты в среднем в Евролиге в нынешнем сезоне.