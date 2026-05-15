«Бавария» интересуется Дуэйном Вашингтоном
Дуэйн Вашингтон может перебраться в Германию.
По сообщению Meridian Sport, защитником Дуэйном Вашингтоном (26 лет, 191 см) интересуется «Бавария».
Ранее сообщалось, что баскетболист, скорее всего, расстанется с «Партизаном».
Вашингтон набирал 14,9 очка, 2,5 передачи и 1,5 подбора за 21,9 минуты в среднем в Евролиге в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Meridian Sport
