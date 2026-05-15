Карлик Джонс признал вину за участие в драке в Белграде в 2025 году, игроку назначен испытательный срок в 2 года

Карлик Джонс был осужден на 8 месяцев условно.

Завершилось судебное дело по поводу драки в Белграде в 2025 году с участием баскетболистов «Партизана ». Стерлинг Браун и Исаак Бонга избежали обвинений, но заплатили штрафы в размере около 2500 евро в пользу пострадавших.

Разыгрывающий Карлик Джонс признал свою вину и получил условный тюремный срок в 8 месяцев. Джонсу назначен испытательный срок – 2 года.

Игрок недавно подписал новый контракт с клубом до 2028 года.