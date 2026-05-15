Карлик Джонс признал вину за участие в драке в Белграде в 2025 году, игроку назначен испытательный срок в 2 года
Завершилось судебное дело по поводу драки в Белграде в 2025 году с участием баскетболистов «Партизана». Стерлинг Браун и Исаак Бонга избежали обвинений, но заплатили штрафы в размере около 2500 евро в пользу пострадавших.
Разыгрывающий Карлик Джонс признал свою вину и получил условный тюремный срок в 8 месяцев. Джонсу назначен испытательный срок – 2 года.
Игрок недавно подписал новый контракт с клубом до 2028 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
4 комментария
Бил по ногам?
Как это низко!
Вот вам и загнивающая Европа. То есть, второй стороне ничего за драку с карликом? Безумие 🤯
Они своё ещё в драке получили)
Они своё ещё в драке получили)
