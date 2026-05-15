18

Менеджер НБА: «Джейлен Дюрен не тянет на максимальный контракт, но получит его»

В НБА ожидают развязки ситуации с будущим Джейлена Дюрена.

Центровой «Детройта» Джейлен Дюрен провел исключительно успешный регулярный сезон, попав на Матч всех звезд, однако подпортил впечатление невыразительным выступлением в плей-офф. В межсезонье он станет ограниченно свободным агентом.

«Он не тянет на максимальный контракт, но получит его. Команды с местом в платежке смогут предложить ему «максималку», и «Детройту» придется отвечать.

Новые правила по потолку заставят «Пистонс» заплатить за это решение, еще один пример крушения из-за нового коллективного соглашения», – рассудил менеджер НБА с Востока.

«Одна из самых больших ошибок сейчас – дать максимальный контракт не тому. В старой системе можно было делать ставки на талантливых игроков. Теперь неудачная ставка может разрушить весь ростер», – поделился менеджер с Запада.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoДетройт
logoНБА
logoДжейлен Дюрен
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Надеюсь, Лэнгдон не поведется на притязания Дюрена, который по сути просто молодое и атлетичное бревно. Я еще понимаю, был бы DPOY, можно было бы жить без броска (Миннесота с Гобером вполне в плей-офф тянет), но тут ведь такого и близко нет.
Ответ BT
Надеюсь, Лэнгдон не поведется на притязания Дюрена, который по сути просто молодое и атлетичное бревно. Я еще понимаю, был бы DPOY, можно было бы жить без броска (Миннесота с Гобером вполне в плей-офф тянет), но тут ведь такого и близко нет.
И атлетизма его в ПО не видно) такой он блин деревянный, как рандом с улицы, пришедший в мячик поиграть
А у кого есть что место в платёжке злить Детройт, чтобы он повторял предложение?)
Ответ Tim Timson
А у кого есть что место в платёжке злить Детройт, чтобы он повторял предложение?)
Бруклин может забрать, им без разницы кто будет статку мусорить в регулярке + по возрасту подходит им
Ответ Tim Timson
А у кого есть что место в платёжке злить Детройт, чтобы он повторял предложение?)
Быки-у них нет стартового центра, ЛАЛ-если Леброн решит свалить в закат
С такой игрой не заслужил если останется бесполезной палкой без заигрывания партнёров то тем более
Надеюсь лэнгдон не купится на разводы агента и предложит два варианта дюрену - контракт ролевика (условных 20-27 лямов в год и пять лет срок) либо сайн-анд-трейд в команду, которая готова платить дюрену как звезде. В идеале конечно притащить за дюрена высокого края с трешкой и хотя бы средней защитой.
Если этот "обрубок" считается звездой и игроком уровня максимального контракта, как же все плохо нынче с лигой. Это было бы допустимо, если бы Дюрен был очень хорош в защите, однозначный "ринг-протектор" уровня 1-ой защитной пятерки(хотя бы), а лучше вообще фундаментальный защитный монстр DPOY(реальный дипой, а не как Мобли из Кавс). Таковым Дюрен в защите не является, а в атаке - ну полный обрубок, уровня Бена Уоллеса, но где Бен Уоллес и где Дюрен? Первый несмотря на свой не самый большой рост, был настоящим "дефендером", который рубился с более жесткими и сильными большими, чем Банкеро, Венделл Картер, Мобли и Джаррет Аллен.
Судя по адекватности высказываний, менеджер с Востока - Стивенс, а с Запада - Эйндж.
Какие такие команды дадут ему максималку ?) Мне кажется не у всех столько спейсинга то есть в платежке, уж не говоря о том чтобы этим пульнуть в Дюрена ))
Ответ scorp19
Какие такие команды дадут ему максималку ?) Мне кажется не у всех столько спейсинга то есть в платежке, уж не говоря о том чтобы этим пульнуть в Дюрена ))
Чикаго может дать, там как раз на центре вакуум образовался
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Дюрен показывает второй крупнейший спад результативности в истории плей-офф среди участников Матча всех звезд
14 мая, 19:49
Джейлен Дюрен: «Я должен быть лучше во всех аспектах игры»
14 мая, 14:03
В плей-офф Джейлен Дюрен 5 раз не добирался до 10 очков, при том что за всю «регулярку» это случалось лишь 6 раз
12 мая, 14:54
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
6 минут назад
Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
8 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
40 минут назад
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
сегодня, 11:42
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
сегодня, 11:24
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
6 минут назад
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
6 минут назад
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
сегодня, 11:35
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем