Менеджер НБА: «Джейлен Дюрен не тянет на максимальный контракт, но получит его»

В НБА ожидают развязки ситуации с будущим Джейлена Дюрена.

Центровой «Детройта » Джейлен Дюрен провел исключительно успешный регулярный сезон, попав на Матч всех звезд, однако подпортил впечатление невыразительным выступлением в плей-офф. В межсезонье он станет ограниченно свободным агентом.

«Он не тянет на максимальный контракт, но получит его. Команды с местом в платежке смогут предложить ему «максималку», и «Детройту» придется отвечать.

Новые правила по потолку заставят «Пистонс» заплатить за это решение, еще один пример крушения из-за нового коллективного соглашения», – рассудил менеджер НБА с Востока.

«Одна из самых больших ошибок сейчас – дать максимальный контракт не тому. В старой системе можно было делать ставки на талантливых игроков. Теперь неудачная ставка может разрушить весь ростер», – поделился менеджер с Запада.