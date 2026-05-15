30-летний Макар Геворкян стал ассистентом генменеджера «Бруклина»

«Нетс» осуществили перестановку во фронт-офисе.

30-летний Макар Геворкян получил должность ассистента генменеджера «Бруклина ».

Американский специалист присоединился к департаменту баскетбольных операций команды в 2020 году. В последнее время он возглавлял отдел стратегического планирования.

Также подтвердился уход в «Чикаго » Эйси Лоу, возглавлявшего работу с игровым персоналом.