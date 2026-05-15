Менеджер НБА: «Бакс» устали от цирка и хотят двигаться дальше»

Ситуация в «Милуоки» близится к завершению.

Вопрос будущего Янниса Адетокумбо в «Бакс» должен решиться до драфта-2026. Владельцы и руководители команды намерены получить согласие на продление игрока или найти подходящий обмен.

«Есть ощущение, что они просто устали от цирка, и это уже вышло на первый план. Они хотят окончательно разобраться с вопросом и двигаться дальше», – рассудил менеджер клуба НБА с Востока.

В лиге считают, что НБА одобрит изменения в драфте с равными шансами в лотерее, что может увеличить стоимость ранее не таких ценных драфт-пиков и сократить их количество в крупных сделках. Это может оказать серьезное влияние на новые обмены со звездами. Ранее «Бакс» не спешили в ситуации с греком, рассчитывая в любом случае получить значительный пакет летом.

«Если кто-то заполучит Янниса, он может выиграть плей-офф. При всем построннем шуме и травмах за последние годы он остается игроком из Топ-5 в расцвете сил. Такие парни редко становятся доступными. Эта момент очень важен», – заключил другой менеджер с Востока.