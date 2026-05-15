Менеджер НБА: «Бакс» устали от цирка и хотят двигаться дальше»

Ситуация в «Милуоки» близится к завершению.

Вопрос будущего Янниса Адетокумбо в «Бакс» должен решиться до драфта-2026. Владельцы и руководители команды намерены получить согласие на продление игрока или найти подходящий обмен.

«Есть ощущение, что они просто устали от цирка, и это уже вышло на первый план. Они хотят окончательно разобраться с вопросом и двигаться дальше», – рассудил менеджер клуба НБА с Востока.

В лиге считают, что НБА одобрит изменения в драфте с равными шансами в лотерее, что может увеличить стоимость ранее не таких ценных драфт-пиков и сократить их количество в крупных сделках. Это может оказать серьезное влияние на новые обмены со звездами. Ранее «Бакс» не спешили в ситуации с греком, рассчитывая в любом случае получить значительный пакет летом.

«Если кто-то заполучит Янниса, он может выиграть плей-офф. При всем построннем шуме и травмах за последние годы он остается игроком из Топ-5 в расцвете сил. Такие парни редко становятся доступными. Эта момент очень важен», – заключил другой менеджер с Востока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Команду превратили в цирк, после ухода бада, а ещё хуже когда распрошались с гриффином, и назначили дока.... Профукали все активы, и купили хрустального лиларда поставив пол царства......
Лиллард не был хрустальным до Милки. В Портленде играл стабильно много. В последней травме виноват медштаб на мой взгляд. Заметьте в этом сезоне тому же Дончичу Тейтуму не форсили возвращение на паркет даже в критической ситуации.
Ну вот Гриффин стал главным, пришел Лиллард и его знакомый Стоттс помощником. Гриффин слил Стоттса сразу, никакой химии.
ну если он идет в комплекте с выводком братьев ...
Хрусталь не хрусталь, а по 60+ игр каждый год делает. 32 года исполнится только в декабре. Наверное клубам, у которых все окей, он не нужен, но сколько таких клубов, два? Танкистам не нужен, но их число тоже явно снизится. Остальные будут охотиться, с разной степенью заинтересованности
Для востока вообще важный момент, мало кто из звезд хочет там играть, а грек намерен остаться, есть шанс что-то интересное замутить у себя в болоте
Цирк - это два брата-акробата в довесок к Янису?
