Менеджер с Востока НБА: «Если бы был шанс взять Адетокумбо или Ленарда, я бы подумал насчет Кавая»

В НБА высказались по поводу будущего Кавая Ленарда в «Клипперс».

У форварда «Клипперс» Кавая Ленарда остался последний год по нынешнему контракту с зарплатой более 50 миллионов долларов. Игрок смог провести 65 матчей в «регулярке», набирая 27,9 очка, 6,4 подбора, 3,6 передачи и 1,9 перехвата в среднем.

«Каждый день обсуждают будущее Янниса Адетокумбо. Все игнорируют прогресс в здоровье Кавая Ленарда. Если бы появился шанс получить одного из них, я бы подумал о Кавае», – признался менеджер клуба с Востока.

«Ни единого шанса, что его контракт аннулируют, если найдут вину (в ситуации с возможным обходом потолка зарплат). Это было бы наградой для «Клипперс » и их платежки», – заявил генменеджер с Запада.

«Полученный 5-й номер драфта – это последний элемент, которого они ждали. Как минимум стоит ждать нового обсуждения стоимости Кавая на рынке обменов», – рассудил менеджер другой западной команды.

«Я бы просто доработал с ним до конца контракта. Он хочет оставаться в Лос-Анджелесе, нет причин для спешки с продлением», – заключил скаут с Запада.

«Я бы его продлил. Но новое соглашение должно быть разумным для команды, учитывая его историю травм», – заявил скаут с Востока.