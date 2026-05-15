  • Менеджер с Востока НБА: «Если бы был шанс взять Адетокумбо или Ленарда, я бы подумал насчет Кавая»
5

В НБА высказались по поводу будущего Кавая Ленарда в «Клипперс».

У форварда «Клипперс» Кавая Ленарда остался последний год по нынешнему контракту с зарплатой более 50 миллионов долларов. Игрок смог провести 65 матчей в «регулярке», набирая 27,9 очка, 6,4 подбора, 3,6 передачи и 1,9 перехвата в среднем.

«Каждый день обсуждают будущее Янниса Адетокумбо. Все игнорируют прогресс в здоровье Кавая Ленарда. Если бы появился шанс получить одного из них, я бы подумал о Кавае», – признался менеджер клуба с Востока.

«Ни единого шанса, что его контракт аннулируют, если найдут вину (в ситуации с возможным обходом потолка зарплат). Это было бы наградой для «Клипперс» и их платежки», – заявил генменеджер с Запада.

«Полученный 5-й номер драфта – это последний элемент, которого они ждали. Как минимум стоит ждать нового обсуждения стоимости Кавая на рынке обменов», – рассудил менеджер другой западной команды.

«Я бы просто доработал с ним до конца контракта. Он хочет оставаться в Лос-Анджелесе, нет причин для спешки с продлением», – заключил скаут с Запада.

«Я бы его продлил. Но новое соглашение должно быть разумным для команды, учитывая его историю травм», – заявил скаут с Востока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
« Но новое соглашение должно быть разумным для команды»
Где-то громко рассмеялся один дядя
Ну нее. Кавай только в этом сезоне нормально отыграл. Нет ни каких гарантий что в некст сезоне он не сломается. В Яниса верю побольше
По скиллам Кавай на 2-3 головы сильнее грека, Янис прима и последний сезон это показал..
Янис стабильно топ 3 МВП последних 5 лет. Мне больше импонирует Кавай но я не скажу что он сильнее грека. Разные игроки и трудно их сравнивать.
