«Зайти в плей-офф и постараться быть здоровыми». В НБА не верят в смену курса в «Филадельфии»
В НБА ждут тех же «Сиксерс» в следующем сезоне.
Отставка президента Дэрила Мори не вызвала яркой реакции в НБА в плане ожиданий от «Филадельфии» в сезоне-2026/27. В лиге не верят в изменение курса команды и не видят рычагов для значительных улучшений в краткосрочной перспективе.
В нынешнем сезоне «Сиксерс» сумели выправить игру по ходу чемпионата и выйти в плей-офф с 7-м номером посева. Команда сенсационно выбила «Бостон» в первом круге и всухую уступила «Никс» в полуфинале Востока.
«Вернуться с тем же составом, давать отдых Эмбииду так часто, как это возможно. Зайти в плей-офф и постараться быть здоровыми.
Есть кое-какие периферийные детали, с которыми можно поработать», – подытожил общее мнение менеджер с Запада НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Ну это примерно каждый год такое из последних лет 6. Пробовали - не работает.