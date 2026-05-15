«Зайти в плей-офф и постараться быть здоровыми». В НБА не верят в смену курса в «Филадельфии»

В НБА ждут тех же «Сиксерс» в следующем сезоне.

Отставка президента Дэрила Мори не вызвала яркой реакции в НБА в плане ожиданий от «Филадельфии» в сезоне-2026/27. В лиге не верят в изменение курса команды и не видят рычагов для значительных улучшений в краткосрочной перспективе.

В нынешнем сезоне «Сиксерс» сумели выправить игру по ходу чемпионата и выйти в плей-офф с 7-м номером посева. Команда сенсационно выбила «Бостон» в первом круге и всухую уступила «Никс» в полуфинале Востока.

«Вернуться с тем же составом, давать отдых Эмбииду так часто, как это возможно. Зайти в плей-офф и постараться быть здоровыми.

Есть кое-какие периферийные детали, с которыми можно поработать», – подытожил общее мнение менеджер с Запада НБА.