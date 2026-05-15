6

Менеджер с Востока НБА: «Заплатил бы Леброну Джеймсу любые деньги за один год без опции игрока»

В НБА прокомментировали сутуацию с Леброном Джеймсом и «Лейкерс».

Форвард Леброн Джеймс выйдет на рынок свободных агентов в возрасте 41 года. В НБА прокомментировали его стоимость и возможность дальнейшего сотрудничества с «Лейкерс».

«По нашим метрикам он остается в Топ-25 среди игроков лиги, если бы не возраст, мы бы оценили его близко к максимальному контракту.

Наши тренеры заявили бы, что можно поставить его даже выше, когда его ноги и спина в порядке», – поделился своей точкой зрения командный аналитик из Восточной конференции.

«Заплатил бы Леброну любые деньги, которые он запросит, если речь идет об однолетнем контракте без опции игрока. Пусть будет право вето на обмен.

Марк Уолтер отлично работает в деловом плане. Леброн продает билеты, радует партнеров по локальным телетрансляциям. Его переподписание – правильный подход к бизнесу», – рассудил менеджер с Востока.

Скаут с Запада считает, что стороны продолжат сотрудничество: «Просто сложно вписать его куда-либо еще».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
возможные переходы
logoНБА
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Новая мыльная опера начинается задолго до завершения чемпионата НБА сезона 2025/2026.
Инфоповодов теперь будет навалом, как кратеров на обратной стороне Луны
что такое однолетний контракт с опцией игрока? )) Есть двухлетний с опцией игрока на 2-й сезон, а однолетний контракт - он просто однолетний. И таком контракте право вето по умолчанию.
Ответ Goddemic
что такое однолетний контракт с опцией игрока? )) Есть двухлетний с опцией игрока на 2-й сезон, а однолетний контракт - он просто однолетний. И таком контракте право вето по умолчанию.
"I’d pay LeBron whatever he wants as long as it’s a one-year deal, no player option"

ВиталяГПТ, сами понимаете. В оригинале экзек говорит "дал бы что угодно за однолетний контракт, никаких опций игрока"
Ответ Goddemic
что такое однолетний контракт с опцией игрока? )) Есть двухлетний с опцией игрока на 2-й сезон, а однолетний контракт - он просто однолетний. И таком контракте право вето по умолчанию.
Он просто уточняет, что не 1+1, а чисто 1. От права вето по умолчанию можно отказаться.
Я бы заплатил ему 150 за двухлетний. Подпишите меня тоже каким-нибудь менеджером с любого дивизиона.
Одного уровня вбросы. Спортс как всегда на уровне своем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дончич о помощи «Лейкерс» в сохранении Ривза и Джеймса: «Посмотрим, пока сказать нечего»
14 мая, 08:46
«Голден Стэйт» рассматривает Леброна Джеймса и Кавая Ленарда в качестве вариантов усиления (Тим Каваками)
10 мая, 18:03
Кавай Ленард, Леброн Джеймс и Яннис Адетокумбо могут сменить команды в межсезонье-2026 (Стейн)
14 апреля, 06:58
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
6 минут назад
Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
8 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
40 минут назад
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
сегодня, 11:42
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
сегодня, 11:24
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
6 минут назад
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
6 минут назад
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
сегодня, 11:35
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем