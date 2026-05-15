Менеджер с Востока НБА: «Заплатил бы Леброну Джеймсу любые деньги за один год без опции игрока»

В НБА прокомментировали сутуацию с Леброном Джеймсом и «Лейкерс».

Форвард Леброн Джеймс выйдет на рынок свободных агентов в возрасте 41 года. В НБА прокомментировали его стоимость и возможность дальнейшего сотрудничества с «Лейкерс ».

«По нашим метрикам он остается в Топ-25 среди игроков лиги, если бы не возраст, мы бы оценили его близко к максимальному контракту.

Наши тренеры заявили бы, что можно поставить его даже выше, когда его ноги и спина в порядке», – поделился своей точкой зрения командный аналитик из Восточной конференции.

«Заплатил бы Леброну любые деньги, которые он запросит, если речь идет об однолетнем контракте без опции игрока. Пусть будет право вето на обмен.

Марк Уолтер отлично работает в деловом плане. Леброн продает билеты, радует партнеров по локальным телетрансляциям. Его переподписание – правильный подход к бизнесу», – рассудил менеджер с Востока.

Скаут с Запада считает, что стороны продолжат сотрудничество: «Просто сложно вписать его куда-либо еще».