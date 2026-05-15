Джош Харрис: «Сиксерс» дан зеленый свет на заход в налоговую зону, это не проблема»

Джош Харрис прокомментировал финансовые рамки «Филадельфии».

Бывший президент «Сиксерс» Дэрил Мори обменял второгодку защитника Джареда Маккейна по ходу сезона-2025/26 на один драфт-пик первого раунда (22) и три – второго раунда.

Владелец клуба Джош Харрис прокомментировал эту сделку и финансовые обстоятельства, в которых будет работать новый фронт-офис.

«Обмен был частью более глобального плана. Мы пока не знаем итога этой сделки.

Фронт-офису дан зеленый свет на выход в налоговую зону. Это не проблема», – заявил Харрис.

«Не буду критиковать работу Дэрила. Это было несколько месяцев назад. Теперь у нас есть 22-й драфт-пик, надо все сделать правильно. 3 пика второго раунда. Окончательная оценка будет по итоговым результатам», – согласился с ним Боб Майерс, временно принявший на себя обязанности уволенного Мори.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Illustrated
1 комментарий
Глобальный план знает только Мори видимо)
Итог будет в том, кого вы навыбираете из кучи невысоких пиков. Не очень обнадеживает, честно говоря.
Ах да, вы же еще не определились, кто будет выбирать вам на драфте.
И зеленый свет надо было давать пока Маккейна не обменяли!
