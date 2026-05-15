«Верю в характер и лидерские качества». Боб Майерс постарается найти нового главу фронт-офиса «Сиксерс» до драфта, но не будет спешить

Боб Майерс прокомментировал свои временные обязанности.

«Филадельфия » рассталась с президентом Дэрилом Мори после 6 лет сотрудничества. Работающий на владельца Джоша Харриса Боб Майерс проведет поиск нового главы фронт-офиса и будет замещать его в переходный период.

Майерс хочет найти преемника до драфта-2026, но не собирается делать выбор в спешке.

«Это организация с большим наследием, мы намерены побеждать. Нужны люди, которые будут действовать в гармонии друг с другом.

Я верю в характер и лидерские качества. Ищу человека, который будет воплощать в себе два этих компонента.

Для победы в чемпионате необходим дискомфорт. Никто не работает просто на плей-офф. Это предельно сложно. Нельзя сделать это по щелчку пальцев. Нужно очень много работать.

Должны оценить этот сезон и быть честными с собой. Может ли нынешняя модель дать результат? Честно говоря, сейчас глубина состава важна как никогда ранее.

Один человек не принесет нам титул. Нужна будет команда», – заключил Майерс на пресс-конференции.