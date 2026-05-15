  • «Верю в характер и лидерские качества». Боб Майерс постарается найти нового главу фронт-офиса «Сиксерс» до драфта, но не будет спешить
Боб Майерс прокомментировал свои временные обязанности.

«Филадельфия» рассталась с президентом Дэрилом Мори после 6 лет сотрудничества. Работающий на владельца Джоша Харриса Боб Майерс проведет поиск нового главы фронт-офиса и будет замещать его в переходный период.

Майерс хочет найти преемника до драфта-2026, но не собирается делать выбор в спешке.

«Это организация с большим наследием, мы намерены побеждать. Нужны люди, которые будут действовать в гармонии друг с другом.

Я верю в характер и лидерские качества. Ищу человека, который будет воплощать в себе два этих компонента.

Для победы в чемпионате необходим дискомфорт. Никто не работает просто на плей-офф. Это предельно сложно. Нельзя сделать это по щелчку пальцев. Нужно очень много работать.

Должны оценить этот сезон и быть честными с собой. Может ли нынешняя модель дать результат? Честно говоря, сейчас глубина состава важна как никогда ранее.

Один человек не принесет нам титул. Нужна будет команда», – заключил Майерс на пресс-конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Дак а сам чего? к тому же и.о. уже назначили
"...сейчас глубина состава важна как никогда ранее..."
Совершенно верный посыл. Нужен человек, способный обменять Эмбиида и Джорджа максимально выгодно, что и даст в итоге необходимую глубину. Жаль, что тренера не уволили. Нерс новых веяний может не потянуть, практически не доверяет молодежи, скамеечники вообще не раскрываются с ним, игровой модели у него вообще нет как таковой. Ну видимо решили - сезон перестроечный и не важно кто тренер, тем более Нерс очень дорогостоящий и у него 2 года по контракту.
