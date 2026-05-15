Крис Финч: «У Эдвардса еще полно пороха в пороховницах. Нам просто нужно, чтобы он получал гораздо больше бросков»

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч отметил, что лидер команды Энтони Эдвардс все еще полон энергии.

«У Эдвардса еще полно пороха в пороховницах. Нам нужны такие игры от него, на которые он, как мы знаем, способен. Так что я думаю, у Энтони еще полно сил. Мы знаем, что соперник будет бросать на него несколько защитников. Он к этому готов, мы к этому готовы. Нам просто нужно, чтобы он получал гораздо больше бросков», – сказал Финч.

За серию против «Сперс» Эдвардс выдает в среднем 23,6 очка (50,6% с игры, 40% из-за дуги), 5,6 подбора и 2,6 передачи.

В пятом матче, который «Вулвс» разгромно проиграли (97:126, 2-3), звездный защитник исполнил 13 бросков с игры.