  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Крис Финч: «У Эдвардса еще полно пороха в пороховницах. Нам просто нужно, чтобы он получал гораздо больше бросков»
7

Крис Финч: «У Эдвардса еще полно пороха в пороховницах. Нам просто нужно, чтобы он получал гораздо больше бросков»

Финч считает, что У Эдвардса есть еще много сил.

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч отметил, что лидер команды Энтони Эдвардс  все еще полон энергии.

«У Эдвардса еще полно пороха в пороховницах. Нам нужны такие игры от него, на которые он, как мы знаем, способен. Так что я думаю, у Энтони еще полно сил. Мы знаем, что соперник будет бросать на него несколько защитников. Он к этому готов, мы к этому готовы. Нам просто нужно, чтобы он получал гораздо больше бросков», – сказал Финч.

За серию против «Сперс» Эдвардс выдает в среднем 23,6 очка (50,6% с игры, 40% из-за дуги), 5,6 подбора и 2,6 передачи.

В пятом матче, который «Вулвс» разгромно проиграли (97:126, 2-3), звездный защитник исполнил 13 бросков с игры.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйна Мура в соцсети X
logoМиннесота
logoНБА плей-офф
logoЭнтони Эдвардс
logoКрис Финч
logoНБА
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Энтони «Замай» Эдвардс: «У меня есть порох» (с)
Да не бросков он должен больше делать, а ассистов. 2.6 при том, что на нем постоянно сдваиваются - это несерьёзно.
Ответ Сергей Пузанков
Да не бросков он должен больше делать, а ассистов. 2.6 при том, что на нем постоянно сдваиваются - это несерьёзно.
Чтобы ассист был, надо после этого еще и в кольцо забросить, а при сдваивании просто мяч сохраняет.
Шпорам надо зачехлять их в 6й. Не давать опытной команде и судьям сработать в 7й. Там уже итак много грязи от Миньки пропускается в 7й вообще свистки проглотят)
Боюсь,что ваша с Эдвардсом судьба в этом сезоне уже решена.
Главное чтобы порох не отсырел
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефон Касл: «Шон Суини подмечает все и объясняет нам доступно. Его работа помогает нам быть одной из лучших защит на Западе»
13 мая, 12:00
Джейден Макдэниэлс бросил полотенце в сотрудника «Миннесоты», когда команда уступала 20 очков в 4-й четверти
13 мая, 07:49Видео
Энтони Эдвардс: «Все начинается с Джейдена Макдэниэлса и попыток избавить его от фолов»
13 мая, 06:52
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
4 минуты назад
Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
6 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
38 минут назад
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
сегодня, 11:42
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
сегодня, 11:24
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
4 минуты назад
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
4 минуты назад
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
сегодня, 11:35
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем