Крис Финч: «У Эдвардса еще полно пороха в пороховницах. Нам просто нужно, чтобы он получал гораздо больше бросков»
Финч считает, что У Эдвардса есть еще много сил.
Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч отметил, что лидер команды Энтони Эдвардс все еще полон энергии.
«У Эдвардса еще полно пороха в пороховницах. Нам нужны такие игры от него, на которые он, как мы знаем, способен. Так что я думаю, у Энтони еще полно сил. Мы знаем, что соперник будет бросать на него несколько защитников. Он к этому готов, мы к этому готовы. Нам просто нужно, чтобы он получал гораздо больше бросков», – сказал Финч.
За серию против «Сперс» Эдвардс выдает в среднем 23,6 очка (50,6% с игры, 40% из-за дуги), 5,6 подбора и 2,6 передачи.
В пятом матче, который «Вулвс» разгромно проиграли (97:126, 2-3), звездный защитник исполнил 13 бросков с игры.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
7 комментариев
Энтони «Замай» Эдвардс: «У меня есть порох» (с)
Да не бросков он должен больше делать, а ассистов. 2.6 при том, что на нем постоянно сдваиваются - это несерьёзно.
Чтобы ассист был, надо после этого еще и в кольцо забросить, а при сдваивании просто мяч сохраняет.
Шпорам надо зачехлять их в 6й. Не давать опытной команде и судьям сработать в 7й. Там уже итак много грязи от Миньки пропускается в 7й вообще свистки проглотят)
poroh v porohovnitsah)
Боюсь,что ваша с Эдвардсом судьба в этом сезоне уже решена.
Главное чтобы порох не отсырел
