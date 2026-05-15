Гарнетт – Пирсу: «Иностранные игроки не лучше нас, хватит пороть эту чушь. Есть 4 ниггера, которые должны быть самыми крутыми в лиге, а остальные – не такие уж и крутые»
Гарнетт выразил резкое несогласие с Пирсом по теме иностранных игроков.
Экс-звезда НБА Кевин Гарнетт эмоционально выразил свою позицию в подкасте с Полом Пирсом, который сказал, что лучшие баскетболисты мира теперь все – иностранцы.
«Иностранные игроки не лучше нас, хватит пороть эту чушь. Есть 4 ниггера, которые должны быть самыми крутыми в лиге, я правильно понял? Но остальные – не такие уж и крутые. Эти парни не лучше нас.
Я говорю про баскетбол в целом, а не про НБА. Я понимаю: Вемби, Йокич, Шэй, Лука – они исключения, братан.
Сколько ниггеров приехало из Силвании?
Есть только один француз, о котором мы говорим, ни одного другого чертового француза. Я даже назвать еще одного не могу, а этих ниггеров типа 30 в лиге!» – на повышенных тонах сказал Гарнетт.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
44 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А из правил уже есть ребята вроде Сиакама, Вагнера, Авдии, Мюррея, Шенгюна, Маркканена. К слову о французах: Гобер несколько раз в сборные сезона попадал.
Количеством, конечно, США ещё долго будут доминировать. И могут этим гордиться, видимо пока на матче звезд окончательно не будет набираться полноценно 12 иностранцев, без всяких сомнительных Пауэллов и Таунсов.