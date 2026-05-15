Гарнетт – Пирсу: «Иностранные игроки не лучше нас, хватит пороть эту чушь. Есть 4 ниггера, которые должны быть самыми крутыми в лиге, а остальные – не такие уж и крутые»

Гарнетт выразил резкое несогласие с Пирсом по теме иностранных игроков.

Экс-звезда НБА Кевин Гарнетт эмоционально выразил свою позицию в подкасте с Полом Пирсом , который сказал, что лучшие баскетболисты мира теперь все – иностранцы.

«Иностранные игроки не лучше нас, хватит пороть эту чушь. Есть 4 ниггера, которые должны быть самыми крутыми в лиге, я правильно понял? Но остальные – не такие уж и крутые. Эти парни не лучше нас.

Я говорю про баскетбол в целом, а не про НБА. Я понимаю: Вемби , Йокич , Шэй, Лука – они исключения, братан.

Сколько ниггеров приехало из Силвании?

Есть только один француз, о котором мы говорим, ни одного другого чертового француза. Я даже назвать еще одного не могу, а этих ниггеров типа 30 в лиге!» – на повышенных тонах сказал Гарнетт.