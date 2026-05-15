  • Гарнетт – Пирсу: «Иностранные игроки не лучше нас, хватит пороть эту чушь. Есть 4 ниггера, которые должны быть самыми крутыми в лиге, а остальные – не такие уж и крутые»
44

Гарнетт выразил резкое несогласие с Пирсом по теме иностранных игроков.

Экс-звезда НБА Кевин Гарнетт эмоционально выразил свою позицию в подкасте с Полом Пирсом, который сказал, что лучшие баскетболисты мира теперь все – иностранцы.

«Иностранные игроки не лучше нас, хватит пороть эту чушь. Есть 4 ниггера, которые должны быть самыми крутыми в лиге, я правильно понял? Но остальные – не такие уж и крутые. Эти парни не лучше нас.

Я говорю про баскетбол в целом, а не про НБА. Я понимаю: Вемби, Йокич, Шэй, Лука – они исключения, братан.

Сколько ниггеров приехало из Силвании? 

Есть только один француз, о котором мы говорим, ни одного другого чертового француза. Я даже назвать еще одного не могу, а этих ниггеров типа 30 в лиге!» – на повышенных тонах сказал Гарнетт.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
Лука Дончич ниггер из Силвании
Ответ giga90
С получением силванского пасорта Джексоном Хэйсом в полку ниггеров из Силвании прибыло
Луку и Николу записали в правильные ниггеры. Лучшая похвала которую только можно добиться
Ответ Mr.BadGuy
Как Эминема в культуре чёрного рэпа.
Ответ Mr.BadGuy
Первый белый нигер был Бёрд
Как быстро они Янниса забыли.
Правда в том что амеры просели неслабо так. Вот уйдет дед и его кореша и на кого оставлять эту лигу? Купер, сын маминой подруги, сын Бена Аффлека и все белые.
Ответ Rodbert
Эдвардс, Каннингем, сейчас Дибанца придёт. Замена есть
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Одни ниггеры уходят, другие - приходят на смену ушедшим. Это колесо Сансары баскетбола НБА
Подскажите, где купить майку сборной Силвании?
Ответ МЗ
👍😄
У Янниса 7 первых сборных подряд было. Ещё такой парень как Эмбиид был. Это, конечно, исключения. Игроки такого калибра всегда исключения, независимо от паспорта. Только где исключения с паспортом США (Эмбиида не предлагать)?
А из правил уже есть ребята вроде Сиакама, Вагнера, Авдии, Мюррея, Шенгюна, Маркканена. К слову о французах: Гобер несколько раз в сборные сезона попадал.
Количеством, конечно, США ещё долго будут доминировать. И могут этим гордиться, видимо пока на матче звезд окончательно не будет набираться полноценно 12 иностранцев, без всяких сомнительных Пауэллов и Таунсов.
Там наверное от дыма косяков даже не видно было кто это вообще говорит)
Белых нигеров из Силвании нету, потому что такого места нету. А так бы были, при современных слабых американцах
Сильвана Ветрокрылая
просто чёрный расист несёт ересь, ничего нового
