Егор Рыжов покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды

Рыжов попрощался с «Енисеем».

«Енисей» объявил, что центровой Егор Рыжов покинул команду. 21-летний баскетболист выступал за красноярцев на правах аренды из «Зенита».

В сезоне-2025/26 Рыжов стал вторым лучшим бомбардиром команды, набирая в среднем 11,7 очка, а также 5,9 подбора и 1 передачу.

«Хочу сказать большое спасибо болельщикам – я чувствовал вашу поддержку на каждом матче. Играть в Красноярске было очень приятно благодаря вам! Также спасибо организации и персоналу. «Енисей», спасибо за сезон!» – передает слова Рыжова официальный сайт клуба.