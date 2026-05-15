Егор Рыжов покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
«Енисей» объявил, что центровой Егор Рыжов покинул команду. 21-летний баскетболист выступал за красноярцев на правах аренды из «Зенита».
В сезоне-2025/26 Рыжов стал вторым лучшим бомбардиром команды, набирая в среднем 11,7 очка, а также 5,9 подбора и 1 передачу.
«Хочу сказать большое спасибо болельщикам – я чувствовал вашу поддержку на каждом матче. Играть в Красноярске было очень приятно благодаря вам! Также спасибо организации и персоналу. «Енисей», спасибо за сезон!» – передает слова Рыжова официальный сайт клуба.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Енисея»
уралмаш
Думаю, что в Зенит вернётся, не хуже Мартюка будет, хотя конкуренция там знатная, учитывая ещё наличие легионеров на той же позиции.
