Сергей Кущенко: «Что было после победы в Евролиге-2006? Победа в чемпионате Европы, Олимпийские призеры, бронзовые медали чемпионата Европы»

Кущенко: Что было после победы в Евролиге-2006? Победа в чемпионате Европы.

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал, как победа ЦСКА в Евролиге в 2006 году повлияла на российский баскетбол того времени.

«Победа в Евролиге в 2006-м получилась действительно крутой, мы долго к ней шли, целых 35 лет. В тот год мы с ЦСКА выиграли вообще все турниры, в которых участвовали, в том числе и молодежную Евролигу. Наверно, сейчас осознаешь, что это действительно крутая история была. А мы тогда и не заметили. Но если обратить внимание дальше, после 2006 года что пошло? Победа в чемпионате Европы, Олимпийские призеры, бронзовые медали чемпионата Европы. То поколение сборной, которое выросло на победе ЦСКА, затем поехало в национальную команду и побеждало уже там.

Думаю, как раз вот этот толчок в Праге-2006 и клубный баскетбол подбросил наверх, и национальная команда этот подхватила. Поколение игроков было трудолюбивое и талантливое. И этим воспользовались все мы – и клубы, и федерация. Теперь ждем, когда нас вернут, потому что сейчас поколение тоже талантливое», – отметил Кущенко.