«Черт, это что, ИИ?» Портис о заявлении Тернера про Адетокумбо и плохую дисциплину в «Бакс»

Портис отреагировал на заявление Тернера.

Форвард «Милуоки» Бобби Портис кратко отреагировал на заявление центрового «Бакс» Майлза Тернера, который рассказал о проблемах с дисциплиной в клубе, выделив суперзвезду Янниса Адетокумбо.

«Черт, это что, ИИ?» – написал Портис.

По словам Тернера, игроки «Бакс» постоянно опаздывали на командные мероприятия, Адетокумбо делал это чаще остальных, а главный тренер Док Риверс никого не штрафовал.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Бобби Портиса
Тёрнер конечно набросил прямо с лопаты, от души :)) что за химия в раздевалке Милуоки не трудно догадаться.
п.с. к этой новости не хватает фотки с выпученными глазами Портера :)))
Ну Тёрнер вроде бы как хочет побороться за титул, а в Милуоки даже с Яннисом сейчас шансов нет. Поэтому испортить отношения с организацией, чтобы его обменяли не самый плохой вариант. Тем более в бабках он не теряет, у него длинный контракт
Наконец-то в Лейкерс? А то там уже 4 года ждут😁😁
На вору и шапка горит, Бобби :)
Тернер себе обмен таким образом лоббирует видимо ) Только будут ли где рады игроку, который так чешет языком про своих.
Возможно если б клуб тренировал не Док, а ИИ было бы намного лучше :)
