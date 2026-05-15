«Черт, это что, ИИ?» Портис о заявлении Тернера про Адетокумбо и плохую дисциплину в «Бакс»
Портис отреагировал на заявление Тернера.
Форвард «Милуоки» Бобби Портис кратко отреагировал на заявление центрового «Бакс» Майлза Тернера, который рассказал о проблемах с дисциплиной в клубе, выделив суперзвезду Янниса Адетокумбо.
«Черт, это что, ИИ?» – написал Портис.
По словам Тернера, игроки «Бакс» постоянно опаздывали на командные мероприятия, Адетокумбо делал это чаще остальных, а главный тренер Док Риверс никого не штрафовал.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Бобби Портиса
п.с. к этой новости не хватает фотки с выпученными глазами Портера :)))