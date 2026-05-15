«Майами» выложил нарезку с 53 ударами по лицу Пелле Ларссона

Ларссон часто получает по лицу.

По ходу сезона болельщики «Майами» могли заметить, что защитник Пелле Ларссон получает по лицу почти в каждом матче. Клуб решил подвести итог, смонтировав ролик со всеми ударами. Видео идет почти 9 минут и содержит 53 попадания по лицу игрока.

25-летний шведский защитник провел 70 матчей (54 в старте) за «Хит» в прошедшей регулярке, набирая в среднем 11,4 очка, 3,5 подбора и 3,4 передачи за 26 минут игрового времени.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Майами»
11.4 очка, 0.8 ударов по лицу за матч
Как это баскетБольно звучит.
Несгибаемый швед. Очень крутой сезон для него. В Аризоне в НСАА он конечно был на хорошем счету (смотрел много с ним матчей, в том числе в сезоне 2022-23, он там еще играл вместе с одним из главных открытий нынышнего сезона Евролиги Ажуоласом Тубелисом), настоящий снайперюга, но даже при все при этом не во всех моках драфта 2024 года он изначально фигурировал, в какой то момент я даже думал что он больше подходит для европейского баскетбола, уже был в предвкушении увидеть его в Евролиге. И вот мы видим какую крупную рыбу поймали в Майами в середине 2-го раунда. Он уже сейчас играет намного эффективнее первого номера драфта того года Закари Рисаше и думаю шведский свингмен будет еще больше добавлять и добавлять.
Интересно, в честь кого назван)
Он ещё с друзьями по сборной едва турков не выбил в 1 раунде плей-офф великолепного Евробаскета осенью, Турция потом катком прошлась по полякам и грекам с Яннисом и была ещё как близка к победе над немцами в финале. Очень хорошая команда у шведов во главе с Ларссоном
Почти как тот футбольный вратарь, который отбивает все пенальти лицом и даже сидя на стуле полуживой)
Я понял смысл поговорки "Морда прочит кирпича"
Он посягнул на лавры Двайта Пауэлла?! В хвиттере есть даже аккаунт:"Получил ли сегодня Двайт Пауэлл по лицу?".
за 9 минут извинился только Леброн
даже свои, когда попадали, как-то обыденно восприняли :)
До №10 досмотрел. Самый ужасный удар в фрагменте №4
Не любят шведов в НБА ?)
как Рокки, только наоборот
Парню в церковь сходить нужно, для здоровья может быть опасно
