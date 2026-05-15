«Майами» выложил нарезку с 53 ударами по лицу Пелле Ларссона

Ларссон часто получает по лицу.

По ходу сезона болельщики «Майами » могли заметить, что защитник Пелле Ларссон получает по лицу почти в каждом матче. Клуб решил подвести итог, смонтировав ролик со всеми ударами. Видео идет почти 9 минут и содержит 53 попадания по лицу игрока.

25-летний шведский защитник провел 70 матчей (54 в старте) за «Хит» в прошедшей регулярке, набирая в среднем 11,4 очка, 3,5 подбора и 3,4 передачи за 26 минут игрового времени.