«Реал» близок к подписанию экс-игрока «Голден Стэйт» Омера Юртсевена

Юртсевен, скорее всего, присоединится к «Реалу».

Как сообщает BasketNews, «Реал» находится на продвинутой стадии переговоров о подписании центрового Омера Юртсевена (27 лет, 211 см).

Центровой присоединится к испанскому клубу до конца сезона, чтобы укрепить ротацию передней линии в плей-офф испанской лиги, поскольку баскетболист не может быть зарегистрирован для участия в Евролиге.

Ранее из-за травм «Реал» потерял центровых Эди Тавареша и Алексея Леня.

Юртсевен начинал сезон в «Панатинаикосе», а затем доигрывал год между G-лигой НБА и основой «Голден Стэйт».

В девяти матчах за «Уорриорс» Юртсевен в среднем набирал 3,8 очка, 3,3 подбора и 0,9 передачи за 12 минут на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
