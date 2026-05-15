Выход «Нью-Йорка» в финал может принести до 180 миллионов долларов валового дохода

«Никс» могут заработать до 180 миллионов долларов, выйдя в финал НБА.

Второй подряд выход «Нью-Йорк » в финал Восточной конференции приносит значительный финансовый доход компании Madison Square Garden Sports – публичной корпорации, которой принадлежат «Никс» и хоккейные «Рейнджерс». Валовый доход от плей-офф может достичь 180 миллионов долларов, если команда выйдет в финал НБА.

«Никс» уже получили около 50 миллионов долларов валового дохода от билетов на пять домашних матчей плей-офф до вычета доли НБА. Дэвид Джойс, аналитик Seaport Research Partners, который следит за MSG Sports, оценивает, что каждая домашняя игра второго раунда принесла 12 миллионов долларов от билетов, лож, концессий и мерчандайза, по сравнению с 8 миллионами за игру в первом раунде.

Джойс прогнозирует, что каждая домашняя игра финала конференции стоит примерно 17 миллионов долларов. Игры финала НБА принесут более 20 миллионов за матч. Идеальный с точки зрения дохода сценарий – семиматчевая серия против «Кэвальерс» («Пистонс» будут иметь преимущество своей площадки в матчах с «Никс») и финал НБА продолжительностью как минимум из шести игр – позволил бы довести валовую выручку почти до 180 миллионов долларов. Более короткий путь все равно даст около 140 миллионов.

Для сравнения: в 2025 году «Никс» получили 115 миллионов долларов общего дохода от плей-офф, по данным Джойса.

Аналитик оценивает рентабельность дохода «Никс» от плей-офф примерно в 55% после вычета доли НБА и прочих расходов. Это значит, что владельцы получат примерно 99 млн долларов чистой прибыли.