Статус Данкана Робинсона на шестой матч с «Кливлендом» повышен до «под вопросом»
«Детройт» повысил статус форварда Данкана Робинсона до «под вопросом» на шестой матч серии против «Кливленда».
Робинсон, пропустивший пятую игру, в среднем набирает 11,5 очка (43% с игры, 43,6% из-за дуги), 2,5 подбора и 2,5 передачи в плей-офф.
Защитники Кевин Хертер и Карис Леверт также числятся как «под вопросом» – первый из-за растяжения приводящих мышц бедра, второй из-за ушиба пятки.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: RealGM
Хертер только вышел на три минуты в прошлом матче и снова аут, зашибись. Леверт и Робинсон думаю выйдут даже с повреждениями, пойдут ва-банк, без них с атакой совсем беда будет.
А Дюрен выйдет хотя бы на одну игру образца дабл дабл регулярки ?
