2

Статус Данкана Робинсона на шестой матч с «Кливлендом» повышен до «под вопросом»

Робинсон, возможно, сможет сыграть в шестом матче с «Кэвс».

«Детройт» повысил статус форварда Данкана Робинсона до «под вопросом» на шестой матч серии против «Кливленда».

Робинсон, пропустивший пятую игру, в среднем набирает 11,5 очка (43% с игры, 43,6% из-за дуги), 2,5 подбора и 2,5 передачи в плей-офф.

Защитники Кевин Хертер и Карис Леверт также числятся как «под вопросом» – первый из-за растяжения приводящих мышц бедра, второй из-за ушиба пятки.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: RealGM
logoДетройт
logoКарис Леверт
logoНБА
logoДанкан Робинсон
травмы
logoКевин Хертер
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Хертер только вышел на три минуты в прошлом матче и снова аут, зашибись. Леверт и Робинсон думаю выйдут даже с повреждениями, пойдут ва-банк, без них с атакой совсем беда будет.
А Дюрен выйдет хотя бы на одну игру образца дабл дабл регулярки ?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА признала верным решение судей не выписывать фол Джарретту Аллену в эпизоде с падением Осара Томпсона
15 мая, 05:54
В «Детройте» появился свой мистер Вульф из «Криминального чтива»
14 мая, 20:15
Джейлен Дюрен показывает второй крупнейший спад результативности в истории плей-офф среди участников Матча всех звезд
14 мая, 19:49
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
4 минуты назад
Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
6 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
38 минут назад
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
сегодня, 11:42
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
сегодня, 11:24
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
4 минуты назад
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
4 минуты назад
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
сегодня, 11:35
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем