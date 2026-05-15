Статус Данкана Робинсона на шестой матч с «Кливлендом» повышен до «под вопросом»

Робинсон, возможно, сможет сыграть в шестом матче с «Кэвс».

«Детройт » повысил статус форварда Данкана Робинсона до «под вопросом» на шестой матч серии против «Кливленда».

Робинсон, пропустивший пятую игру, в среднем набирает 11,5 очка (43% с игры, 43,6% из-за дуги), 2,5 подбора и 2,5 передачи в плей-офф.

Защитники Кевин Хертер и Карис Леверт также числятся как «под вопросом» – первый из-за растяжения приводящих мышц бедра, второй из-за ушиба пятки.