Евгений Пашутин и «Бетсити Парма» продолжат сотрудничество

Пашутин будет и дальше тренировать «Парму».

По информации «Спорт-Экспресса», «Бетсити Парма» не будет использовать опцию расторжения в контракте с главным тренером Евгением Пашутиным, и стороны продолжат сотрудничество.

57-летний специалист возглавляет команду с 2022 года. В прошедшей регулярке «Парма» повторила свой лучший результат в истории (5-е место, сезон-2021/22) и вышла в плей-офф на «Локомотив-Кубань», которому уступила всухую (0-3).

За карьеру главного тренера на счету Пашутина чемпионский титул сезона-2009/10, а также Кубок России (2010) и два Еврокубка (2011, 2013).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Тупиковое сотрудничество, с нормальным тренером были бы в четверке. Человек в плей-офф не выигрывал несколько лет!!!
Плюс постоянно выходят на Локо, где его сын не последний человек, может нарочно сливают ?
Ответ Алина Березовская_1116605359
Сын Пашутина в Локо? Не знал.
А по сотрудничеству, есть ощущение, что дали последнюю попытку для улучшения результата именно в плей-офф, если опять с баранкой закончат, то наверняка настанут перемены на тренерском мостике.
Ответ ODB
а Вы из Перми ? Меня очень мучает вопрос, почему на экранах появилась реклама «вернемся сильнее» с Захаровым, до старта плей-офф ? 😂
