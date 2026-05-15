Евгений Пашутин и «Бетсити Парма» продолжат сотрудничество

Пашутин будет и дальше тренировать «Парму».

По информации «Спорт-Экспресса», «Бетсити Парма » не будет использовать опцию расторжения в контракте с главным тренером Евгением Пашутиным , и стороны продолжат сотрудничество.

57-летний специалист возглавляет команду с 2022 года. В прошедшей регулярке «Парма» повторила свой лучший результат в истории (5-е место, сезон-2021/22) и вышла в плей-офф на «Локомотив-Кубань», которому уступила всухую (0-3).

За карьеру главного тренера на счету Пашутина чемпионский титул сезона-2009/10, а также Кубок России (2010) и два Еврокубка (2011, 2013).