Евгений Пашутин и «Бетсити Парма» продолжат сотрудничество
Пашутин будет и дальше тренировать «Парму».
По информации «Спорт-Экспресса», «Бетсити Парма» не будет использовать опцию расторжения в контракте с главным тренером Евгением Пашутиным, и стороны продолжат сотрудничество.
57-летний специалист возглавляет команду с 2022 года. В прошедшей регулярке «Парма» повторила свой лучший результат в истории (5-е место, сезон-2021/22) и вышла в плей-офф на «Локомотив-Кубань», которому уступила всухую (0-3).
За карьеру главного тренера на счету Пашутина чемпионский титул сезона-2009/10, а также Кубок России (2010) и два Еврокубка (2011, 2013).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Плюс постоянно выходят на Локо, где его сын не последний человек, может нарочно сливают ?
А по сотрудничеству, есть ощущение, что дали последнюю попытку для улучшения результата именно в плей-офф, если опять с баранкой закончат, то наверняка настанут перемены на тренерском мостике.