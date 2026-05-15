Брайан Уиндхорст: «Вы не дождетесь, что Леброн примет идею, будто он уже не так хорош и стоит 30 млн, а не 50. Он в это не верит»

Уиндхорст порассуждал о будущем Джеймса в «Лейкерс».

Инсайдер и эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лейкерс » не удастся просто так убедить форварда Леброна Джеймса подписаться на меньший контракт.

«Лейкерс» не хотят терять Леброна Джеймса, его 21+7+7 за матч, но и платить за это 50 млн они не хотят.

Но если у вас есть суперзвезда (а Джеймс все еще входит в топ-25 игроков лиги), то очень тяжело сказать этой суперзвезде ужаться по зарплате. Ему нужно предоставить причину для этого, что-то типа: «Да, у нас 0-8 с «Оклахомой», но если мы получим вот этих игроков на деньги, которые ты уступил, то ситуация изменится». Я думаю, Леброн на это пошел бы.

Но вы не дождетесь, что Леброн примет идею, будто он уже не так хорош и стоит 30 млн, а не 50. Он в это не верит. И я не ожидаю, что он с этим смирится. Если вы, как «Лейкерс», вынудите Леброна уйти, он пойдет в другое место и будет играть за меньшие деньги», – сказал Уиндхорст.