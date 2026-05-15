  • Брайан Уиндхорст: «Вы не дождетесь, что Леброн примет идею, будто он уже не так хорош и стоит 30 млн, а не 50. Он в это не верит»
Брайан Уиндхорст: «Вы не дождетесь, что Леброн примет идею, будто он уже не так хорош и стоит 30 млн, а не 50. Он в это не верит»

Уиндхорст порассуждал о будущем Джеймса в «Лейкерс».

Инсайдер и эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что «Лейкерс» не удастся просто так убедить форварда Леброна Джеймса подписаться на меньший контракт.

«Лейкерс» не хотят терять Леброна Джеймса, его 21+7+7 за матч, но и платить за это 50 млн они не хотят.

Но если у вас есть суперзвезда (а Джеймс все еще входит в топ-25 игроков лиги), то очень тяжело сказать этой суперзвезде ужаться по зарплате. Ему нужно предоставить причину для этого, что-то типа: «Да, у нас 0-8 с «Оклахомой», но если мы получим вот этих игроков на деньги, которые ты уступил, то ситуация изменится». Я думаю, Леброн на это пошел бы.

Но вы не дождетесь, что Леброн примет идею, будто он уже не так хорош и стоит 30 млн, а не 50. Он в это не верит. И я не ожидаю, что он с этим смирится. Если вы, как «Лейкерс», вынудите Леброна уйти, он пойдет в другое место и будет играть за меньшие деньги», – сказал Уиндхорст.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
Эмбид 55 млн, Пол Джордж 50 ,Батлер,Браун,Дэвис 50 ,Карри - 59, Букер 53, Лавин 47
Глядя на эти цифры , хочу чтобы кто-то написал хоть 1 разумную причину, почему Леброн должен меньше получать
Ему нужно найти команду, которая даст такие деньги. Если не найдет, то значит не стоит.
Все эти люди подписали свои продления ДО осознания командами, что такое второй налоговый порог и чем он грозит. Сейчас, при выходе на рынок ни один из них не получил бы таких денег (в своих собственных клубах Карри и Букер их получат, потому что других звезд, которые лучше них, там нет. А в ЛАЛ есть)
если Леброну хочется классически закончить, иметь шансы в плове, но устроит небольшая зп, то - добро пожаловать домой, в Кливленд.
шоу-тайм, иногда цирк, Санта-Барбара, медийные прожекты, мостик в будущее в Вегасе, хорошая зп - ЛАЛ.
маловероятный ход конём, новая глава, смс-ки от Поповича, наставник для голодных пацанов, синергия вполне для чемпионства - САС.
примерно те же перспективы (без смс и регистрации), но в профиль - Пистоны, Никсы.
Сан-антонио настолько мимо, что даже лень расписывать. Пистонс, никс – лучше за Дюрэнтом идти тогда уж. Кавз/лал – 50/50
Похожая история Леброну на заметку. Один (тоже четырехкратный!) чемпион, пошел на понижение зарплаты в 2013 году - и его команда сразу же вышла в финал, но проиграла Леброну. А уже в 2014 году этот чемпион стал уже пятикратным, в 38 лет практически размазав в финале праймового Леброна.

2010-11 $18,700,000
2011-12 $21,164,619

2012-13 $9,638,554
2013-14 $10,361,446

Ни на что не намекаю.
Нужно смотреть фактам в глаза.Леброн звезда? -звезда....Но,такая ветеранская звезда...Леброн на спаде карьеры? -на спаде, это факт...Леброн будет меньше работать в защите ? -вероятнее всего да..Леброн будет тем,кто зарешает в клатче?-скорее всего нет..С Леброном команда будет претендентом на гайки?- ответьте сами на этот вопрос в комментариях, мне интересно)))
В качестве третьей опции — возможно.
А почему Леброн в свои 42 не может ужаться до 30 ? Думаю скорее будет так, чем если он поедет получать 50 в Детройт например.
