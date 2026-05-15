Джефф Тиг о «Голден Стэйт»: «Вам не получить Янниса, не получить Кавая. Самый доступный вариант – Эмбиид»

Тиг считает, что «Уорриорс» нужно выменять Эмбиида.

Экс-игрок НБА Джефф Тиг высказал свое мнение о том, какой обмен нужно совершить «Голден Стэйт».

«Они обменяют Дрэймонда. Это я просто размышляю вслух. Они обменяют Дрэймонда и кого-то еще. Цельтесь в Эмбиида, бро. Я думаю, вам нужно совершить громкий обмен.

Вам не получить Янниса, не получить Кавая. Вам нужен кто-то, кто будет эффективен со Стефом. Самый доступный вариант – Эмбиид.

Если Джоэл сможет оставаться здоровым, я думаю, у него будет мотивация играть со Стефом. Думаю, он будет здоровее, чем был в «Филадельфии», – сказал Тиг.

Ранее Эмбиид заявил, что сам не знает, останется ли он в «Сиксерс» в следующем сезоне.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
Порзи и Эмбиид - звучит очень надежно
Порзи и надо менять, а не Грина.
То что он свободный агент никак не влияет?
Кто-то захочет отдать ГСВ активы за латыша вместо того, чтобы подписать его просто так?
Шеф, Джимбо и Процесс будет одно из самых мощных бигтрио в истории. Кстати говорят Энтони Дэвису не нравиться в Вашике. Можно и за него потоговатся. В идеале Шеф, Джимбо, Робот, Бровь и Процесс. Если у них это получиться их менеджменту можно сразу статуи ставить в заливе размером с Колосс.
Это будет лучшая пятёрка в истории Сан-Франциской поликлиники
Шеф, жииииимба и Процесс не вписываются все вместе в платёжку. Для этого нужно или чтобы лига сделала для ГСВ отдельный потолок зарплат или чтобы жиииииииимиииии не брал свою опцию игрока на 58 лямов и подписался с гсв за еду, что выглядит невозможным.
Тогда кто вообще выйдет на площадку?))
Можно сколько угодно тасовать всех этих переломанных стариков, но результат от этого не поменяется, на ближайшие годы лигу захватит молодёжь ОКС и САС. Все остальные команды будут в роли догоняющих или безнадёжно отстающих.
При всех регулярно спорных (мягко говоря) заявлениях Тигга, это вполне себе теоретически имеет определённый смысл при определённых обстоятельствах:
1. Если Керр сможет собрать тот или подобный медицинский штаб, который он забрал из Финикса (который напомню реанимировал Гранта Хилла и поддерживал на плаву в ГСВ всех потенциальных травматов- Карри, Ливингстона, Игги,Богута), глава которого ушла из ГСВ аккуратно перед началом сезона, когда сломались наглухо Дюрэнт и Клэй.
2. Если получится не отдавать за это Грина, либо взять такого же толкового, но молодого/здорового/семижильного и неэгоистичного/конструктивнного разыгрывающего 4 номера, способного защищаться на всех позициях.(навскидку не могу такого вспомнить, кроме Дрэя его чемпионской формы, за исключением исторического, но идиотского "яичного" сезона)
3. Организовать нагрузку, восстановление, неучастие, постоянный чекап, перестраховку для Эмбиида - это скорее совокупность пп 1 и 2 плюс тренерская задача организовать и защиту и нападение без Эмбиида и с Эмбиидом (думаю, что их надо будет разбивать с Карри).
"Если сможет оставаться здоровым"

А Тиг смешной
Не понимаю всех этих переходов Каваев и прочих. Как они собираются играть против Оклохомы или Сас? Если переходить, то только на восток. Там хоть какие-то шансы на выход в финал.
Доступный ? С 60 лямов по контракту за сезон ?? Такой вариант возможен лишь в обмене на жиииимиии бутлика. Фила тем самым скидывает огромный долгосрочный контракт Джоэля на истекающего бутлика. и следующем летом у них есть место под максималку для звезды. А для ГСВ очередная игра ва банк с небольшими шансами довести свой тандем здоровыми в плей офф.
Суть как раз в том, что Эмбиида отдадут, не требуя 100500 драфтпиков взамен.
прошлый гм грамотно собирал скамейку и давал глубину, что сейчас ОКС делает, этот хватает престарелых звезд
