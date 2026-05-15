Джефф Тиг о «Голден Стэйт»: «Вам не получить Янниса, не получить Кавая. Самый доступный вариант – Эмбиид»
Тиг считает, что «Уорриорс» нужно выменять Эмбиида.
Экс-игрок НБА Джефф Тиг высказал свое мнение о том, какой обмен нужно совершить «Голден Стэйт».
«Они обменяют Дрэймонда. Это я просто размышляю вслух. Они обменяют Дрэймонда и кого-то еще. Цельтесь в Эмбиида, бро. Я думаю, вам нужно совершить громкий обмен.
Вам не получить Янниса, не получить Кавая. Вам нужен кто-то, кто будет эффективен со Стефом. Самый доступный вариант – Эмбиид.
Если Джоэл сможет оставаться здоровым, я думаю, у него будет мотивация играть со Стефом. Думаю, он будет здоровее, чем был в «Филадельфии», – сказал Тиг.
Ранее Эмбиид заявил, что сам не знает, останется ли он в «Сиксерс» в следующем сезоне.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: NBA Courtside
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Кто-то захочет отдать ГСВ активы за латыша вместо того, чтобы подписать его просто так?
1. Если Керр сможет собрать тот или подобный медицинский штаб, который он забрал из Финикса (который напомню реанимировал Гранта Хилла и поддерживал на плаву в ГСВ всех потенциальных травматов- Карри, Ливингстона, Игги,Богута), глава которого ушла из ГСВ аккуратно перед началом сезона, когда сломались наглухо Дюрэнт и Клэй.
2. Если получится не отдавать за это Грина, либо взять такого же толкового, но молодого/здорового/семижильного и неэгоистичного/конструктивнного разыгрывающего 4 номера, способного защищаться на всех позициях.(навскидку не могу такого вспомнить, кроме Дрэя его чемпионской формы, за исключением исторического, но идиотского "яичного" сезона)
3. Организовать нагрузку, восстановление, неучастие, постоянный чекап, перестраховку для Эмбиида - это скорее совокупность пп 1 и 2 плюс тренерская задача организовать и защиту и нападение без Эмбиида и с Эмбиидом (думаю, что их надо будет разбивать с Карри).
А Тиг смешной