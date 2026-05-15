Джефф Тиг о «Голден Стэйт»: «Вам не получить Янниса, не получить Кавая. Самый доступный вариант – Эмбиид»

Тиг считает, что «Уорриорс» нужно выменять Эмбиида.

Экс-игрок НБА Джефф Тиг высказал свое мнение о том, какой обмен нужно совершить «Голден Стэйт ».

«Они обменяют Дрэймонда. Это я просто размышляю вслух. Они обменяют Дрэймонда и кого-то еще. Цельтесь в Эмбиида, бро. Я думаю, вам нужно совершить громкий обмен.

Вам не получить Янниса, не получить Кавая. Вам нужен кто-то, кто будет эффективен со Стефом. Самый доступный вариант – Эмбиид.

Если Джоэл сможет оставаться здоровым, я думаю, у него будет мотивация играть со Стефом. Думаю, он будет здоровее, чем был в «Филадельфии», – сказал Тиг.

Ранее Эмбиид заявил , что сам не знает, останется ли он в «Сиксерс» в следующем сезоне.