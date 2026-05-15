Прогнозируемый 4-й пик драфта Калеб Уилсон: «Я изменю ваш клуб, вашу культуру, вашу программу, ваш город»

Уилсон твердо намерен изменить свою новую команду.

Бигмен Северной Каролины Калеб Уилсон назвал причину, по которой клубы НБА должны захотеть выбрать его на драфте.

«Я изменю ваш клуб, вашу культуру, вашу программу, ваш город. Я сделал это в Северной Каролине.

Какая бы команда меня ни выбрала, все знают, что получат победителя, лидера и парня, меняющего культуру», – сказал 19-летний баскетболист.

В прогнозе ESPN Уилсон оказался под четвертым номером («Чикаго»).