Прогнозируемый 4-й пик драфта Калеб Уилсон: «Я изменю ваш клуб, вашу культуру, вашу программу, ваш город»
Уилсон твердо намерен изменить свою новую команду.
Бигмен Северной Каролины Калеб Уилсон назвал причину, по которой клубы НБА должны захотеть выбрать его на драфте.
«Я изменю ваш клуб, вашу культуру, вашу программу, ваш город. Я сделал это в Северной Каролине.
Какая бы команда меня ни выбрала, все знают, что получат победителя, лидера и парня, меняющего культуру», – сказал 19-летний баскетболист.
В прогнозе ESPN Уилсон оказался под четвертым номером («Чикаго»).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Legion Hoops
Если он собрался изменять город, то Мемфису надо его брать не задумываясь. Может, хотя бы он сделает ремонт и постирает бельё в местных отелях.
Портленду новая арена нужна. Но они не претендуют, вряд ли кто отдаст топ-пик за Джа.
Может я отстал от жизни и устарел, может не понимаю особенностей американской культуры, но наблюдать как начинающие спортсмены расхваливают самих себя на все лады мне как-то... стрёмно.
Ну тут даже денежный вопрос - чем выше тебя возьмут на драфте, тем больше контракт.
Ну в НБА это такая инфляция хвастовства. Если ты себя не хвалишь - возникают вопросики, ты что, в себе сомневаешься?
Мне нужна твоя одежда, твои ботинки и твой мотоцикл
Да да с языка снял как говорится)))
Фрэнк Галлагер: "Это мой дом, моя кухня, мой холодильник и моя курица".
смелое заявление, главное бастом не оказаться после таких слов
Справедливости ради, он, как и многие другие, не просто ходит и самопровозглашает себя спасителем франшизы, а отвечает таким образом на один из десятка одинаковых вопросов, которые ему задают в рамках драфт-комбайна на площадке, в студии, на пресс-конференции и т.д.
Если Стеф был убийцей с лицом ребенка, то этот парень - убийца с лицом младенца) Надеюсь, Чикаго его пикнет
На Джермейна О’Нила похож
А потом будет "ваши ожидания - ваши проблемы")
Каролина вылетела в первом раунде, когда он был травмирован. В какую сторону он их культуру изменил?
В сторону принятия поражений
Чикаго нужны центр, атакующий защитник и лёгкий форвард. Позиция разыгрывающего и тяжа закрыты. Бузелис вообще видится франчайзом (ну да, времена такие)
Кто ты, воин?
