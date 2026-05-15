  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Диллон Брукс о судье Тони Бразерсе: «Это мой чувак. Сейчас судьи принимают решения на эмоциях, а он не ведется на всю эту чушь»
2

Диллон Брукс о судье Тони Бразерсе: «Это мой чувак. Сейчас судьи принимают решения на эмоциях, а он не ведется на всю эту чушь»

Брукс высказался о Бразерсе.

Форвард «Финикса» Диллон Брукс признался, что ему нравится работа арбитра-ветерана Тони Бразерса.

«Это мой чувак. Но сейчас многие его недолюбливают, потому что он набросился на тренера. Но если ты в НБА, ты знаешь, какой Тони. Он не терпит фигни. Он может огрызнуться в ответ. Он шутит. Он мне нравится, потому что он держит НБА в узде.

Сейчас в лиге много молодых судей, которые, на мой взгляд, не очень хороши. Они принимают решения на эмоциях, свистят, потому что чувствуют давление. Вот почему Бразерс мне нравится – он не терпит всей этой чуши и не ведется на нее», – сказал Брукс.

Недавно Бразерс подвергся критике после стычки с главным тренером «Миннесоты» Крисом Финчем.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
Тони Бразерс
logoДиллон Брукс
судьи
logoНБА
logoФиникс
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
... Недаром в анонимном опросе баскетболистов, попал в элиту( в отличии от С. Фостера).
А ещё он черный
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игроки НБА анонимно распределили судей по трем категориям, 7 из 9 арбитров-женщин попали в худшую
14 мая, 05:53
Финч о перепалке с арбитром Бразерсом: «Он сорвался. Абсолютно непрофессиональное поведение с его стороны»
9 мая, 07:14
Арбитр Тони Бразерс и тренер Крис Финч вступили в горячую перепалку
9 мая, 06:28Видео
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
3 минуты назад
Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
5 минут назад
Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
37 минут назад
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
сегодня, 11:42
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
сегодня, 11:24
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
3 минуты назад
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
3 минуты назад
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
сегодня, 11:35
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем