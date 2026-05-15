Диллон Брукс о судье Тони Бразерсе: «Это мой чувак. Сейчас судьи принимают решения на эмоциях, а он не ведется на всю эту чушь»

Брукс высказался о Бразерсе.

Форвард «Финикса » Диллон Брукс признался, что ему нравится работа арбитра-ветерана Тони Бразерса.

«Это мой чувак. Но сейчас многие его недолюбливают, потому что он набросился на тренера. Но если ты в НБА , ты знаешь, какой Тони. Он не терпит фигни. Он может огрызнуться в ответ. Он шутит. Он мне нравится, потому что он держит НБА в узде.

Сейчас в лиге много молодых судей, которые, на мой взгляд, не очень хороши. Они принимают решения на эмоциях, свистят, потому что чувствуют давление. Вот почему Бразерс мне нравится – он не терпит всей этой чуши и не ведется на нее», – сказал Брукс.

Недавно Бразерс подвергся критике после стычки с главным тренером «Миннесоты» Крисом Финчем.