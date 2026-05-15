Стив Керр на протяжении сезона вставлял в свои пресс-конференции строчки песни Тейлор Свифт

Керр провернул забавный трюк с пресс-концренциями.

В материале ESPN автор Райт Томпсон рассказал, как главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр обыгрывал цитаты из песни поп-певицы Тейлор Свифт на протяжении всего сезона-2022/23.

«Три года назад, чтобы развлечь себя на пресс-конференциях, Стив вставлял фразы из песни Свифт «All Too Well» в свои ответы журналистам, причем настолько гладко, что никто этого не замечал, – пишет Томпсон. – Например, чтобы выдать первую строчку песни, он подошел к трибуне после победы над «Рокетс» в марте 2023 года и сказал: «Я вошел в дверь раздевалки в перерыве» (первая строчка песни – «I walked through the door with you, the air was cold»).

За сезон он успел произнести почти весь текст, вычеркивая фразы по мере использования. Позже его сын Мэттью смонтировал их в видео для семейного чата, так что казалось, будто Керр прочел всю песню целиком».

Хотя видео так и не было опубликовано, Томпсон сообщил, что Тейлор Свифт в итоге увидела его через общего друга и нашла «креативным и забавным».

«Можно мне выложить это в соцсети?» – спросила она, по словам Томпсона.

Но Керр попросил оставить видео приватным.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
В другой вселенной Пистиолис на пресухах сыпет цитатами и отсылками к Монеточке и Гречке.
Аллюзии, которые мы заслужили
Ну, такое себе, Стив. В подобном возрасте должен быть гораздо прошареннее в музле, а не цитировать самого мейнстримого артиста страны, у которого и так вагон внимания
