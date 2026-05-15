«Уорриорс» хотят сохранить 11-й пик драфта, несмотря на интерес к Яннису Адетокумбо

«Голден Стэйт» не намерен обменивать свой пик предстоящего драфта.

Инсайдер Маркс Спирс поделился планами «Голден Стэйт», касающихся предстоящего драфта.

«У «Уорриорс» есть этот 11-й пик, и многие задаются вопросом: смогут ли они включиться в борьбу за Янниса? Как мне сегодня сообщили несколько источников, «Уорриорс» предпочитают оставить этот пик у себя», – сказал Спирс.

В прогнозе от ESPN под 11-м номером значится мексиканский форвард «Нью-Зиланд Брейкерс» Карим Лопес.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Heavy Sports
7 комментариев
Ну да, 11й пик их усилит настолько, что они смогут бороться за плей-офф даже с 55-милионным сломанным почти на весь сезон Джимбо, а развивать этого проспекта будет великий развиватель Керр, продленный на 2 года.
Горбатого лепят, чтобы продать пик подороже.
Эх...а ведь когда-то Томпсона брали под 11 пиком. И потом Грина под 35
Батлер вполне может ко второй половине сезона подойти, кресты и ахилл - разные вещи.
Ну прямо серьёзный подход. Драфтовать только вот давно разучились, всю удачу потратили на создание династии в своё время.
Расхожее мнение. С драфтами не так все плохо. С 12 года у них всего 2 пика в топ-10. И оба порвала Куминга и Вайзмен. Отсюда и складывается общее впечатление. Но в топ-30 взяли Луни и Пула, они помогли воинам брать кольца. Ещё Муди и Пода. Плюс в конце драфтов взяли Сантоса и Поста. Провалов хватает, но не так, чтобы печально совсем.
