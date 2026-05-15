«Уорриорс» хотят сохранить 11-й пик драфта, несмотря на интерес к Яннису Адетокумбо
«Голден Стэйт» не намерен обменивать свой пик предстоящего драфта.
Инсайдер Маркс Спирс поделился планами «Голден Стэйт», касающихся предстоящего драфта.
«У «Уорриорс» есть этот 11-й пик, и многие задаются вопросом: смогут ли они включиться в борьбу за Янниса? Как мне сегодня сообщили несколько источников, «Уорриорс» предпочитают оставить этот пик у себя», – сказал Спирс.
В прогнозе от ESPN под 11-м номером значится мексиканский форвард «Нью-Зиланд Брейкерс» Карим Лопес.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Heavy Sports
7 комментариев
Горбатого лепят, чтобы продать пик подороже.