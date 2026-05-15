«Уорриорс» хотят сохранить 11-й пик драфта, несмотря на интерес к Яннису Адетокумбо

«Голден Стэйт» не намерен обменивать свой пик предстоящего драфта.

Инсайдер Маркс Спирс поделился планами «Голден Стэйт », касающихся предстоящего драфта.

«У «Уорриорс» есть этот 11-й пик, и многие задаются вопросом: смогут ли они включиться в борьбу за Янниса ? Как мне сегодня сообщили несколько источников, «Уорриорс» предпочитают оставить этот пик у себя», – сказал Спирс.

В прогнозе от ESPN под 11-м номером значится мексиканский форвард «Нью-Зиланд Брейкерс» Карим Лопес.