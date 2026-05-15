Демаркус Казинс о Леброне Джеймсе: «У него в запасе еще лет десять»

Казинс о Джеймсе: «У него в запасе еще лет десять».

Экс-игрок НБА Демаркус Казинс поделился мыслями о будущем форварда «Лейкерс » Леброна Джеймса .

«Думаю, у него в запасе еще лет десять. Я наблюдал за его игрой еще ребенком, ездил в его лагеря, будучи пацаном. Это будет печальный день, когда он закончит карьеру. Я из тех, кто ценит Леброна Джеймса. Я знаю, многие его ненавидят, но я благодарен ему за его наследие и за то, что он сделал для игры и для юных спортсменов. Он создал образец того, как нужно вести себя на площадке и за ее пределами, как заботиться о своем теле и быть настоящим профессионалом до мозга костей. Я ценю все, что он привнес в игру. Когда бы он ни решил, что это его последний сезон, я надеюсь, он получит все те почести, которых заслуживает», – сказал Казинс.

41-летний Джеймс завершил свой 23-й сезон НБА, вылетев во втором раунде от «Оклахомы» (0-4).