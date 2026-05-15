Демаркус Казинс о Леброне Джеймсе: «У него в запасе еще лет десять»

Экс-игрок НБА Демаркус Казинс поделился мыслями о будущем форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Думаю, у него в запасе еще лет десять. Я наблюдал за его игрой еще ребенком, ездил в его лагеря, будучи пацаном. Это будет печальный день, когда он закончит карьеру. Я из тех, кто ценит Леброна Джеймса. Я знаю, многие его ненавидят, но я благодарен ему за его наследие и за то, что он сделал для игры и для юных спортсменов. Он создал образец того, как нужно вести себя на площадке и за ее пределами, как заботиться о своем теле и быть настоящим профессионалом до мозга костей. Я ценю все, что он привнес в игру. Когда бы он ни решил, что это его последний сезон, я надеюсь, он получит все те почести, которых заслуживает», – сказал Казинс.

41-летний Джеймс завершил свой 23-й сезон НБА, вылетев во втором раунде от «Оклахомы» (0-4).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэмиена Питерса в соцсети X
А ведь и правда, Бугимен пришел при Лебре, отыграл , вышел на пенсию - а Лебр и ныне там !!!🤘🤘🤘
Пусть подольше играет! 🙏🏻

Эх, жаль я баскетом увлекся лишь в 20-м( пропустил много интересного!
Ответ Геннадий Гусев
Можно сказать, что все самое интересное пропустили. Нба стала однообразной, рафинированной, большинство матчей смотреть невозможно, какие бы там цифры не накручивал Сильвер в своих фейковых отчетах
Ответ khak08
Согласен на все 100%. Раньше было лучше и это не "синдром утенка".
Извиняюсь, что пишу сюда, а не на почту модерации, потому что это бессмысленно (тысяча писем и скриншотов результатов не дают) Вопрос к вам, модераторам: почему пользователи Prekrasnoe_utro (заблокированный Федор Молчанов за мультиаккаунт) и Kimb (заблокированный Ed Monix за тот же мультиаккаунт), продолжают своё существование на данном сайте? Получается, можно нарушать правила, и оставаться безнаказанными?! Или вам просто лень этим заниматься? Почему я, обычный пользователь без админресурса и инструментов могу вычислять нарушителей, а вы нет?
Ответ Крокозябра
Вопрос: а зачем тебе это надо?
Я тоже надеюсь, что в те дни голос хейтеров растворится в потоке добрых слов о ЛеБроне, как лай чухуахуа на фоне шума Ниагарского водопада
Хорошо сказал. А то слишком много Мосек развелось, любящих полаять.
Не знаете, как там у Бронни на личном фронте? Может, ещё с внуком успеет сыграть?
