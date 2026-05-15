  • Куинн Кук: «У меня два перстня за три года с «Голден Стэйт» и «Лейкерс», а после – ни одного гарантированного контракта. Мой агент был отстоем»
Кук поразмышлял о своей карьере.

Двукратный чемпион НБА Куинн Кук в соцсетях поделился мыслями о своей карьере.

«Сижу и думаю. Я три года подряд играл в финале НБА. В «Голден Стэйт» два года был лучшим бомбардиром со скамейки и реально приносил пользу. В «Лейкерс» почти не играл… Но я выиграл два перстня за три года. А после этого у меня не было ни одного гарантированного контракта… Мой агент был отстоем», – написал разыгрывающий.

В последний раз 33-летний Кук играл в НБА за «Кливленд» (сезон-2020/21). После этого он отправился играть зарубеж, выступая за клубы из России, Пуэрто-Рико и Китая.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Куинна Кука
Чел , ты был днищем , выходил в конце , когда ГСВ за 2 четверти выносил всех и судьба матча решена была , бомбардир епт 😂 что тогда , что в Китае том же - мертвец просто , агент отстойный у него 😂😂
В детстве мечтал быть вратарем в суперкоманде, в которой до ворот мяч просто на просто не долетает. Вот этот Кук был тем самым вратарем, до кого мячик не долетал
Причем вторым вратарем 🤣🤣🤣
Это не тот чувак которого забыли и клубный автобус ехал без него
Да, с ЛАЛ была это история
"Прайм Кука" хороший ник, а чел легендарный. Видел мельком его вживую в Локо.
Вау, двухкратный чемпион НБА, ой-ей-ей... Наверное покруче Стоктона или Пола будет, раз перстни то есть, правда Кук?
Ответ Pasta
Вау, двухкратный чемпион НБА, ой-ей-ей... Наверное покруче Стоктона или Пола будет, раз перстни то есть, правда Кук?
Конечно круче - перстни-то можно продать ;)
Как же уместна эта новость посреди вала новостей о Керре и том, какую ещё звезду надо ГСВ. 2019 год, в составе Карри, Томпсон, Грин, Казино, а также Йонас Йеребко, Альфонзо Маккинни и Куинн Кук. Похоже, этих чуваков обратно придётся звать.
