Куинн Кук: «У меня два перстня за три года с «Голден Стэйт» и «Лейкерс», а после – ни одного гарантированного контракта. Мой агент был отстоем»

Двукратный чемпион НБА Куинн Кук в соцсетях поделился мыслями о своей карьере.

«Сижу и думаю. Я три года подряд играл в финале НБА. В «Голден Стэйт » два года был лучшим бомбардиром со скамейки и реально приносил пользу. В «Лейкерс » почти не играл… Но я выиграл два перстня за три года. А после этого у меня не было ни одного гарантированного контракта… Мой агент был отстоем», – написал разыгрывающий.

В последний раз 33-летний Кук играл в НБА за «Кливленд» (сезон-2020/21). После этого он отправился играть зарубеж, выступая за клубы из России, Пуэрто-Рико и Китая.