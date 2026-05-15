  • НБА признала верным решение судей не выписывать фол Джарретту Аллену в эпизоде с падением Осара Томпсона
НБА подтвердила правильность решения арбитров.

В отчете о последних двух минутах пятой игры «Детройт» – «Кливленд» НБА заявила, что судьи поступили правильно, не назначив фол центровому «Кэвс» Джаретту Аллену в эпизоде с падением защитника «Пистонс» Осара Томпсона.

«Кливленд» в итоге выиграл в овертайме со счетом 117:113, но именно решение не свистеть фол на Аллене вызвало споры.

Томпсон выразил несогласие с решением, а после поражения главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф согласился с ним, добавив: «Аллен сфолил на Осаре – это очевидно. Он подставил ему подножку, когда тот боролся за мяч».

Если бы фол был назначен, Томпсон отправился бы на линию штрафных при счете 103:103.

Вместо этого «Кливленд» одержал победу с разницей в четыре очка в овертайме – свою первую выездную победу в этом плей-офф – и повел в серии 3-2.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт НБА
Было бы полной тупостью испортить матч штрафными за 0,5 секунды до конца, учитывая, что даже если бы не было контакта, то Детройт бы не завладел мячом, ну или ничего не успел сделать, находясь на своей половине
Если бы они в этом моменте поставили эти "левые" штрафные, вот такие вот "хилые" и это решило бы исход игры - это был бы позор. Детройт тут НЕ претендовал на победу, кое-как отбивался в концовке и конкретно в этом моменте борьба шла за то, чтобы "не дать Кавс взять подбор и еще раз заиметь попытку бросить по кольцу". У Томпсона же в этом моменте ровно 0.0% шансов завладеть мячом и выкинуть хотя бы относительно "прицельный" баззер и одержать победу. Одно дело, если бы была атака Детройта и Кавс сфолили в похожем стиле, другое дело, когда Детройт чудом отбивается, и за счет такого "левого" фола за 0.5 секунд Томпсон встанет на штрафные и это решит исход игры? Да это бред.
