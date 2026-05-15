НБА признала верным решение судей не выписывать фол Джарретту Аллену в эпизоде с падением Осара Томпсона

НБА подтвердила правильность решения арбитров.

В отчете о последних двух минутах пятой игры «Детройт» – «Кливленд» НБА заявила, что судьи поступили правильно, не назначив фол центровому «Кэвс» Джаретту Аллену в эпизоде с падением защитника «Пистонс» Осара Томпсона .

«Кливленд» в итоге выиграл в овертайме со счетом 117:113, но именно решение не свистеть фол на Аллене вызвало споры.

Томпсон выразил несогласие с решением, а после поражения главный тренер «Детройта » Джей Би Бикерстафф согласился с ним, добавив: «Аллен сфолил на Осаре – это очевидно. Он подставил ему подножку, когда тот боролся за мяч».

Если бы фол был назначен, Томпсон отправился бы на линию штрафных при счете 103:103.

Вместо этого «Кливленд » одержал победу с разницей в четыре очка в овертайме – свою первую выездную победу в этом плей-офф – и повел в серии 3-2.