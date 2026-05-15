Айзейя Томас вернулся в «Бостон» в качестве скаута

Томас будет работать стаутом в «Селтикс».

По информации Адама Химмельсбаха из Boston Globe, экс-игрок НБА Айзейя Томас вернулся в «Бостон », заняв должность профессионального и студенческого скаута.

37-летний защитник будет базироваться в районе Сиэтла, в своем родном городе, что позволит президенту по баскетбольным операциям Брэду Стивенсу усилить скаутское присутствие на Западном побережье.

Томас уже присоединился к руководителям «Бостона» в Чикаго на драфт-комбайне НБА, который начался на этой неделе. По информации Химмельсбаха, экс-игрок помогает проводить собеседования с потенциальными новичками и изучает общий процесс. «Бостон» владеет 27-м пиком драфта.

Томас выступал за «Селтикс» с 2015 по 2017 год – это был самый успешный период его карьеры. Разыгрывающий присоединился к «Бостону» по ходу сезона-2014/15 и быстро помог возродить команду, получив приглашения на Матч всех звезд в 2016 и 2017 годах. Во время плей-офф-2016/17 он получил травму бедра, после которой уже не смог вернуться на прежний уровень.