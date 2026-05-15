«Юта» связывалась с «Вашингтоном» по поводу обмена первого пика, чтобы подняться за Эй Джей Дибанцей (Марк Спирс)
«Джаз», как сообщается, хотят подняться на драфте за Дибанцей.
По информации инсайдера Andscape Марка Спирса, «Юта» заинтересована подняться на драфте, чтобы выбрать форварда Эй Джея Дибанцу, и связывалась по этому поводу с «Вашингтоном».
«Джаз» после лотереи получили право выбирать вторыми на драфте-2026, «Уизардс» принадлежит первый пик.
Ранее сообщалось, что обе команды открыты к обменам своих пиков.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Andscape
можно видео с реакцией Дибанцы, на эту новость?)))
Дибанца мечтает остаться в Юте, так как учился там в универе
Я писал про это, а мне не верили.
Прямо вспомнился драфт 93 года с обменом 1 и 3 пиков (Уэббер и Пенни Хардауэй).
А как же фульц и тейтум
