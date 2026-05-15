  • «Юта» связывалась с «Вашингтоном» по поводу обмена первого пика, чтобы подняться за Эй Джей Дибанцей (Марк Спирс)
8

«Джаз», как сообщается, хотят подняться на драфте за Дибанцей.

По информации инсайдера Andscape Марка Спирса, «Юта» заинтересована подняться на драфте, чтобы выбрать форварда Эй Джея Дибанцу, и связывалась по этому поводу с «Вашингтоном».

«Джаз» после лотереи получили право выбирать вторыми на драфте-2026, «Уизардс» принадлежит первый пик.

Ранее сообщалось, что обе команды открыты к обменам своих пиков.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Andscape
можно видео с реакцией Дибанцы, на эту новость?)))
Дибанца мечтает остаться в Юте, так как учился там в универе
Я писал про это, а мне не верили.
Прямо вспомнился драфт 93 года с обменом 1 и 3 пиков (Уэббер и Пенни Хардауэй).
А как же фульц и тейтум
