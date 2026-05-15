Два главных ассистента Стива Керра – Терри Стоттс и Джерри Стэкхаус – покинут «Голден Стэйт»

Стоттс и Стэкхаус больше не будут работать в «Голден Стэйт».

Как сообщает ESPN, несмотря на возвращение многолетнего главного тренера Стива Керра , тренерский штаб «Голден Стэйт » ждут изменения. Два главных ассистента Керра – Терри Стоттс и Джерри Стэкхаус – покидают клуб. Контракты специалистов истекли после завершения сезона.

Стоттс завершил свой второй год в качестве ведущего ассистента Керра и координатора нападения. Его тренерская карьера, охватывающая почти три десятилетия, включает девять сезонов на посту главного тренера «Портленда». Стоттс сообщил Керру ближе к концу регулярного сезона, что не намерен возвращаться, и заявил ESPN, что уходит из «Уорриорс», сохраняя хорошие отношения, и открыт для предложений должности главного тренера в НБА.

Стэкхаус также проработал в штабе Керра два сезона. Он был нанят в июле 2024 года, заполнив вакансию, оставшуюся после ухода Кенни Эткинсона, который стал главным тренером «Кливленда». Стэкхаус выполнял роль координатора защиты. До прихода в «Уорриорс» он пять сезонов был главным тренером в Университете Вандербильта. По данным ESPN, Стэкхаус уходит, чтобы продолжить карьеру в качестве главного тренера в другом месте.