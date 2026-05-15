2

Два главных ассистента Стива Керра – Терри Стоттс и Джерри Стэкхаус – покинут «Голден Стэйт»

Стоттс и Стэкхаус больше не будут работать в «Голден Стэйт».

Как сообщает ESPN, несмотря на возвращение многолетнего главного тренера Стива Керра, тренерский штаб «Голден Стэйт» ждут изменения. Два главных ассистента Керра – Терри Стоттс и Джерри Стэкхаус – покидают клуб. Контракты специалистов истекли после завершения сезона. 

Стоттс завершил свой второй год в качестве ведущего ассистента Керра и координатора нападения. Его тренерская карьера, охватывающая почти три десятилетия, включает девять сезонов на посту главного тренера «Портленда». Стоттс сообщил Керру ближе к концу регулярного сезона, что не намерен возвращаться, и заявил ESPN, что уходит из «Уорриорс», сохраняя хорошие отношения, и открыт для предложений должности главного тренера в НБА.

Стэкхаус также проработал в штабе Керра два сезона. Он был нанят в июле 2024 года, заполнив вакансию, оставшуюся после ухода Кенни Эткинсона, который стал главным тренером «Кливленда». Стэкхаус выполнял роль координатора защиты. До прихода в «Уорриорс» он пять сезонов был главным тренером в Университете Вандербильта. По данным ESPN, Стэкхаус уходит, чтобы продолжить карьеру в качестве главного тренера в другом месте.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoГолден Стэйт
logoДжерри Стэкхауз
переходы
logoСтив Керр
logoТерри Стоттс
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
... Люк Уолтон, Ник Керр (Коллинз)?... Что любопытно, кома ничего не добилась, но оба хотят быть главными.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стив Керр передумал завершать карьеру после победы над «Клипперс» в плей-ин
14 мая, 20:46
Стефен Карри хочет провести в НБА минимум 20 сезонов (Бретт Сигел)
13 мая, 20:55
Чемпион НБА-2022 Дэмион Ли завершил игровую карьеру
13 мая, 08:48
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА в третьй игре серии
2 минуты назад
Джейлин Уильямс о противостоянии Холмгрена и Вембаньямы: «Никто в нашей команде не просыпается от мысли, что мы играем против «Сперс»
4 минуты назад
Шэй Гилджес-Александер: «Четыре обладателя MVP за последние 12 лет прошли через «Оклахому», и это не совпадение»
36 минут назад
Кейд Каннингем о сезоне «Детройта»: «Мы сформировали идентичность и характер, которых у нас не было долгое время»
сегодня, 11:42
Деннис Шредер подколол бывшую команду, выложив песню «Пистонс» снова победили»
сегодня, 11:24
Шэй Гилджес-Александер подарил одноклубникам люксовые часы и тренчи в честь второго MVP
сегодня, 10:27Видео
Харден запрокинул голову, чтобы «продать» фол, вызвав бурную реакцию у Бикерстаффа
сегодня, 10:01Видео
Осар Томпсон: «Серия с «Кэвс» была для меня личной. Я ее не забуду. Нет, не забуду»
сегодня, 09:25
Донован Митчелл, впервые вышедший в финал конференции: «Почти десять лет я натыкался на одну и ту же проблему. Теперь можно немного выдохнуть»
сегодня, 08:27
Джеймс Харден накричал на Донована Митчелла за 5-й фол
сегодня, 08:11Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» сыграет с «Реджо-Эмилией», «Брешия» – против «Триеста» во вторых матчах серий
2 минуты назад
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» в первом матче серии
2 минуты назад
Сергей Кущенко: «Полуфинальные пары Лиги ВТБ показали тот баскетбол, которого нам не хватает в регулярном сезоне»
сегодня, 11:35
Трехочковый Донована Митчелла с логотипа и блок-шот Осара Томпсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:35Видео
Эйжа Уилсон обошла своего тренера Бекки Хэммон в списке лучших снайперов в истории WNBA
вчера, 21:23Фото
«Сарагоса» уволила Жоана Пласу
вчера, 20:58
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
вчера, 20:10
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» разобрался с «Тренто», «Венеция» выиграла у «Дертоны» в первых матчах серий
вчера, 20:07
Димитрис Итудис об оттоке игроков в NCAA: «Я говорил об этом еще 10 лет назад»
вчера, 19:16
Джонни Джузэнг: «У УНИКСа сильная команда, которая обязательно отреагирует на крупное поражение»
вчера, 17:43
Рекомендуем