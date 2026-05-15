  • Яннис Адетокумбо был самым недисциплинированным игроком «Бакс», Док Риверс «никого не штрафовал», несмотря на постоянные опоздания
«Бакс» постоянно нарушали дисциплину.

Центровой «Милуоки» Майлз Тернер в подкасте с форвардом «Нью-Йорка» Брианной Стюарт рассказал, как обстояли дела со штрафами в «Бакс» в прошлом сезоне.

«Штрафы зависят о тренера. Док Риверс никого не штрафовал. Ребята опаздывали каждый раз. Парни приходили на видеоразбор, когда хотели. Люди пропускали собрания. Это была одна из самых нелепых вещей, с которыми я когда-либо сталкивался.

Если самолет был назначен на 2 часа, мы не улетали до 4.30. Я абсолютно серьезно, бро. Это было безумие. Люди опаздывали к самолету на час. Дошло до того, что я знал: не надо приходить раньше, чем через час после объявленного времени вылета», – сказал Тернер.

Когда Стюарт спросила его, кто из товарищей по команде чаще всего опаздывал, Тернер быстро нашел ответ.

«О, это легко. Яннис. Яннис появляется, когда захочет, честно говоря. Думаю, это было частью порядка вещей», – отметил Тернер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
Потёк чердак у грека от звездной болезни окончательно. Чемпионство складывается из мелочей, это вам любой чемпион скажет. Великих спортсменов отличает от просто талантливых именно дисциплина.
Ответ timduncanmacleod
Ну Фрик так то и есть чемпион нба 2021 😂
Ответ The Bay
Согласен. Победить 1 раз в НБА это уже огромный успех, но вот удержаться и победить ни раз, ни два, ни три в качестве альфы и главной звезды - это удел избранных.
теперь понятно, почему за Дока Риверса все игроки вступаются, а он так долго держится в лиге
Ответ de-fussball
Он еще пивасик разрешал на разминках
Ответ banderos
Скажи ещё, что сам раздавал :))
... " Я абсолютно серьёзно БРО "- обратился Майлз Тёрнер к Брианне Стюарт.
Ответ Alex_1116633769
Это совершенно нормально, говорят и бро, и мэн без привязки к полу, это междометие по сути.
Желаю удачи тем, кто обменяет себе Яниса😂
Пилоты недовольно смотрят на Дока. Док: ну камон гайс
Ответ boller_73
И только через 2.5 часа "летс гоу"
Тернер прошлым летом:

"В конечном итоге, все сводилось к тому, чтобы продолжать бороться за титул… И в «Милуоки» я увидел такую возможность"
Ответ BT
Было гладко на бумаге, да забыли про овраги
Не совсем понял как он так спокойно делится внутрянкой организации, считай интимные подробности.. ещё и Янниса палит.. Тёрнер что, перестал быть игроком Бакс и ему не возвращаться назад ??? Или у него есть инсайд что его гарантированно обменяют.
Ответ scorp19
Ты про инсайд, что Янниса обменяют? говорит о нём в прошедшем времени, может и есть уже инфа :) потому что внутренние дела команды вот так в открытую обсуждать нигде не принято
Ответ Sm0k1n
Я про Тёрнера. Не совсем этично говорить что у вас там происходит в раздевалке и прочем, при том что у тебя до сих пор многолетний контракт с этой командой.. Как ему кто теперь доверять будет, зная что он сольёт всё на ближайшем подкасте ? Да и Янниса не факт что обменяют.. Как он ему в лицо будет смотреть ? может опять всё упереться в невозможность получить желаемую компенсацию. Так и будет сидеть до конца контракта или совсем истекающего зимой в дедлайн обменяют по дисконту.
Тёрнера ждёт обмен теперь. Док то добрая душа какая. почти любой на его месте лепил бы штрафы. теперь нужен ответ от Янниса на эти претензии =)
Ответ LBJ236
Что-то не похоже, чтобы перспектива обмена его пугала
Ответ LBJ236
Так тернера полюбому будут менять, бакс пора в перестройку.
Сбивает цену на Янниса и на свой обмен бэйтит. Спектакль 👎🏻
камон летс гоу
