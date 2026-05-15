Яннис Адетокумбо был самым недисциплинированным игроком «Бакс», Док Риверс «никого не штрафовал», несмотря на постоянные опоздания

«Бакс» постоянно нарушали дисциплину.

Центровой «Милуоки » Майлз Тернер в подкасте с форвардом «Нью-Йорка» Брианной Стюарт рассказал, как обстояли дела со штрафами в «Бакс» в прошлом сезоне.

«Штрафы зависят о тренера. Док Риверс никого не штрафовал. Ребята опаздывали каждый раз. Парни приходили на видеоразбор, когда хотели. Люди пропускали собрания. Это была одна из самых нелепых вещей, с которыми я когда-либо сталкивался.

Если самолет был назначен на 2 часа, мы не улетали до 4.30. Я абсолютно серьезно, бро. Это было безумие. Люди опаздывали к самолету на час. Дошло до того, что я знал: не надо приходить раньше, чем через час после объявленного времени вылета», – сказал Тернер.

Когда Стюарт спросила его, кто из товарищей по команде чаще всего опаздывал, Тернер быстро нашел ответ.

«О, это легко. Яннис. Яннис появляется, когда захочет, честно говоря. Думаю, это было частью порядка вещей», – отметил Тернер.