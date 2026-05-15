  • Кендрик Перкинс: «Дончич все чаще напоминает Эмбиида – в решающие моменты он либо не играет, либо не в форме»
28

Перкинс сравнил Дончича с Эмбиидом из-за проблем с его доступностью в плей-офф.

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич не провел ни одного матча в плей-офф в этом сезоне из-за растяжения задней поверхности бедра. По мнению бывшего чемпиона НБА и аналитика ESPN Кендрика Перкинса, это может быть тревожным сигналом для калифорнийского клуба.

«Лука Дончич уже три года подряд сталкивается с одними и теми же проблемами в плей-офф: то форма не идеальная, то травмы, в большинстве случаев связанные с мягкими тканями.

Если «Лейкерс» о чем-то и стоит переживать, то именно об этом. В регулярке он может доминировать – это один из лучших скореров в истории игры, – однако вопрос его надежности в решающих матчах вызывает сомнения.

В этом плане он все чаще напоминает Джоэла Эмбиида: когда команда нуждается в нем больше всего в плей-офф, он либо не играет, либо выходит не в оптимальном состоянии из-за повреждений», – сказал Перкинс в эфире First Take.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: First Take
В этот раз все по делу рассказал. Если Лука в следующем сезоне опять вылетит в решающий момент по какой-то причине то это уже диагноз
Ответ Blue Monster
Согласно теореме о бесконечных обезьянах, если посадить обезьяну за печатную машинку и дать ей бесконечное количество времени, она рано или поздно случайно напечатает любой текст, включая "Войну и мир". Вот и Перк, трындит настолько много и обо всем, что изредка выдает дельную мысль)
Ответ Дмитрий Кузьмин
Как по мне бредовая теорема на уровне создания вечного двигателя. Тут ближе подходит пример ванги Жириновского. Который сделал 1000 предположений и одна из них попала по естественным причинам.
Умные люди сразу ж сказали - толстый травмат
Верните Нико работу!!
Ого! Эмбиб обеспечил Филадельфии выход в финал? Как я такое пропустил?
Ответ vlasovsport
В финал конфы может имеется ввиду. Надеюсь помните тот самый баззер Кавая
Чекнув комментарии - в очередной раз поражаюсь с деградации баскет ветки спортсру, над перкинсом после этого заявления потешаются повсеместно по всему инету.
До этого сезона лука пропустил 3 матча в плей-офф в карьере, и имеет статистику в виде 30.9/9.2/7.8
Ответ Underpower
Второе место по среднему количеству очков за матч в истории плей-офф
Ответ Underpower
Плюсики сами себя не заработают
3 года? Какие ещё 3 года? Даллас 2 года назад в финале играл..
Потому что Лука берет на себя слишком много в регулярке, и я не про количество матчей а про процент задействования, наверное самый высокий в лиге за прошедший сезон
Ответ Kirill Zenin
Зато самый низкий процент отработки в защите
Ответ Kirill Zenin
Так наверное надо командно играть, а не 20 секунд искать, как под бросковый фол подставиться
Под новостью о вылете Лейкерс тоже был свой Перкинс оказывается
А ведь дальше всё только хуже будет, вероятнее всего.
Ответ Stan WarHammer
Да ладно тебе вспомни Карри и его молодость, и во сколько он победил свое тело
Ответ Kritiks7
В 24
