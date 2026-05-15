Кендрик Перкинс: «Дончич все чаще напоминает Эмбиида – в решающие моменты он либо не играет, либо не в форме»

Перкинс сравнил Дончича с Эмбиидом из-за проблем с его доступностью в плей-офф.

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич не провел ни одного матча в плей-офф в этом сезоне из-за растяжения задней поверхности бедра. По мнению бывшего чемпиона НБА и аналитика ESPN Кендрика Перкинса, это может быть тревожным сигналом для калифорнийского клуба.

«Лука Дончич уже три года подряд сталкивается с одними и теми же проблемами в плей-офф: то форма не идеальная, то травмы, в большинстве случаев связанные с мягкими тканями.

Если «Лейкерс » о чем-то и стоит переживать, то именно об этом. В регулярке он может доминировать – это один из лучших скореров в истории игры, – однако вопрос его надежности в решающих матчах вызывает сомнения.

В этом плане он все чаще напоминает Джоэла Эмбиида : когда команда нуждается в нем больше всего в плей-офф, он либо не играет, либо выходит не в оптимальном состоянии из-за повреждений», – сказал Перкинс в эфире First Take.