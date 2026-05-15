Женская НБА. 27 очков Пейдж Бекерс не спасли «Даллас» от проигрыша «Миннесоте», «Портленд» уступил «Нью-Йорку»

14 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли два матча.

«Даллас» на своей площадке проиграл «Миннесоте », несмотря на 27 очков Пейдж Бекерс.

«Портленд» не справился с «Нью-Йорком ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Даллас – Миннесота – 86:90 (28:18, 20:22, 22:28, 16:22)

ДАЛЛАС : Бекерс (27 + 8 передач), Сигрист (17), Симс (11), Фадд (8).

МИННЕСОТА : Ховард (26 + 5 подборов + 3 блок-шота), Уильямс (21 + 5 подборов), Майлз (15 + 6 подборов), Коффи (13 + 8 подборов).

15 мая . 3.00

Портленд – Нью-Йорк – 82:100 (20:14, 17:25, 16:31, 29:30)

ПОРТЛЕНД : Густафсон (14), Пач (13), Карлтон (11 + 5 подборов), Энгстлер (11).

НЬЮ-ЙОРК : Стюарт (22 + 7 подборов), Астье (20), Гарднер (14 + 5 подборов + 5 передач), Фаулер (12).

15 мая . 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.