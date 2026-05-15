  Женская НБА. 27 очков Пейдж Бекерс не спасли «Даллас» от проигрыша «Миннесоте», «Портленд» уступил «Нью-Йорку»
Женская НБА. 27 очков Пейдж Бекерс не спасли «Даллас» от проигрыша «Миннесоте», «Портленд» уступил «Нью-Йорку»

14 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли два матча.

«Даллас» на своей площадке проиграл «Миннесоте», несмотря на 27 очков Пейдж Бекерс.

«Портленд» не справился с «Нью-Йорком».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Даллас – Миннесота – 86:90 (28:18, 20:22, 22:28, 16:22)

ДАЛЛАС: Бекерс (27 + 8 передач), Сигрист (17), Симс (11), Фадд (8).

МИННЕСОТА: Ховард (26 + 5 подборов + 3 блок-шота), Уильямс (21 + 5 подборов), Майлз (15 + 6 подборов), Коффи (13 + 8 подборов).

15 мая. 3.00

Портленд – Нью-Йорк – 82:100 (20:14, 17:25, 16:31, 29:30)

ПОРТЛЕНД: Густафсон (14), Пач (13), Карлтон (11 + 5 подборов), Энгстлер (11).

НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (22 + 7 подборов), Астье (20), Гарднер (14 + 5 подборов + 5 передач), Фаулер (12).

15 мая. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
Как интересно было в этот тур в ВНБА. Боюсь, мой камент будет единственным.
Нас трое
Ага, то есть Ховард может набирать очки. Или Майлз ее вдохновляет больше, чем Кларк? Где это все было в прошлом году?
Ховард это Дуайт? А Майлз это Тернер? Они перешли в женскую лигу?
Кларк почти весь прошлый сезон на банке с травмой просидела...
у Ховард были удачные матчи, но не стабильно...
