Женская НБА. 27 очков Пейдж Бекерс не спасли «Даллас» от проигрыша «Миннесоте», «Портленд» уступил «Нью-Йорку»
14 мая в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли два матча.
«Даллас» на своей площадке проиграл «Миннесоте», несмотря на 27 очков Пейдж Бекерс.
«Портленд» не справился с «Нью-Йорком».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Даллас – Миннесота – 86:90 (28:18, 20:22, 22:28, 16:22)
ДАЛЛАС: Бекерс (27 + 8 передач), Сигрист (17), Симс (11), Фадд (8).
МИННЕСОТА: Ховард (26 + 5 подборов + 3 блок-шота), Уильямс (21 + 5 подборов), Майлз (15 + 6 подборов), Коффи (13 + 8 подборов).
15 мая. 3.00
Портленд – Нью-Йорк – 82:100 (20:14, 17:25, 16:31, 29:30)
ПОРТЛЕНД: Густафсон (14), Пач (13), Карлтон (11 + 5 подборов), Энгстлер (11).
НЬЮ-ЙОРК: Стюарт (22 + 7 подборов), Астье (20), Гарднер (14 + 5 подборов + 5 передач), Фаулер (12).
15 мая. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: opimakh.ilya
у Ховард были удачные матчи, но не стабильно...